Giucas Casella/ Dal “flirt” con Delia Duran a guastafeste di Jessica e Barù

Giucas Casella al Grande Fratello Vip sta andando oltre ogni più rosea aspettativa e si candida sempre più seriamente a entrare nel novero dei finalisti di questa edizione. Tuttavia, alcune volte il paragnosta non si accorge di rovinare, involontariamente, i programmi di alcune coppie presenti nella Casa. Questo è per esempio il caso di Jessica Selassié e Barù, che non sono innamorati, ma si stanno conoscendo e sembra esserci un particolare interessa da parte di Jessica. Nelle scorse ore, i due si erano appartati per giocare a carte e stare un po’ da soli, ma tra loro ha fatto irruzione Giucas Casella, che si è “intromesso” tra i Jerù causando subito la reazione della princess.

La princess ha provato ad allontanarlo, dicendogli “C’è Katia in cucina… falle compagnia!”, ma lui ha risposto “No, sto qua, la lascio tranquilla”, sedendosi quindi sui divanetti. La ragazza ha insistito: “Ma no, sta facendo la camomilla, aiutala”, tuttavia senza successo: “Ma va, che aiuto io? Non so manco farmi il caffè!”, ha replicato il buon Giucas, che non ha evidentemente colto i segnali che Jessica ha provato a inviargli inutilmente e ha mandato all’aria i suoi piani romantici.

GIUCAS CASELLA E IL “FLIRT” CON DELIA DURAN

Alfonso Signorini, durante la diretta di lunedì, non ha perso tempo per giocare e scherzare con Giucas Casella: il conduttore ha accusato il paragnosta di provarci con Delia Duran, mostrando un video della sessione di fitness. Delia e Giucas infatti fanno coppia assieme per fare gli esercizi e sembrano molto intimi e scherzosi, anche in modo piccante. Le vippone dicono che l’uomo è impazzito alla visione della donna, che lui ammette di trovare sexy. La nuova coppia balla, scherza assieme e per il pubblico in studio non ci sono dubbi: i due, infatti, si baciano in diretta.

Poi, durante l’uscita di Manuel dalla casa, abbiamo visto un Giucas commosso, a cui mancherà un amico con cui ha scherzato, ma da cui ha imparato soprattutto tantissime cose. Dopo la diretta, Casella non si è smentito e ha continuato a scherzare con tutti i concorrenti del Grande Fratello: prima ha ballato con Jessica, poi ha giocato una partita a biliardo insieme a Katia, dove i due si sono dimostrati più concentrati e agguerriti che mai, smaniosi di agguantare la vittoria.

GIUCAS CASELLA E LA TENSIONE CON NATHALY CALDONAZZO

Ma ci sono anche delle (rare) volte in cui il comportamento di Giucas Casella fa male a qualcuno: in superled infatti l’uomo ha nominato Nathaly Caldonazzo, che è rimasta fortemente delusa da ciò e ha cercato conforto da Miriana. Giucas non è immune, ma riesce comunque a salvarsi dal televoto di fine settimana. I suoi teatrini continuano a far ridere il pubblico che ha sempre un occhio di riguardo per il “nonno” della casa, anche se la sua vera compagna di giochi, Francesca Cipriani, ha dovuto salutarli diverso tempo fa. Nessuno se la prende veramente con Casella che si rivela, prima di tutto, un buon coinquilino per tutti, anche con le sue strane abitudini.

Il vippone suscita un effetto tenero e simpatico tra il pubblico, che probabilmente lo salverebbe anche se finisse al televoto. Chissà se la produzione ha in mente di far entrare in Casa qualche donna sullo stile e sull’età di Giucas per creare qualche dinamica amorosa anche per lui, in quanto ormai Delia fa già parte di un discutessimo triangolo a cui non possiamo (e non vogliamo) aggiungere anche il paragnosta.



