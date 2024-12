Tony Effe assente al Concerto di Capodanno 2024, cosa è accaduto

Tra i grandi assenti del Concerto di Capodanno a Roma 2024 spicca Tony Effe, il rapper è stato tagliato fuori in seguito alle polemiche riguardanti i suoi testi dal sindaco Roberto Gualtieri dopo le proteste di alcuni politici in merito alle canzoni dell’artista. In un primo momento Tony Effe aveva deciso di cucire la bocca riguardo alla questione, salvo poi rompere il silenzio: “Sono sempre me stesso, non so fare l’attore. Faccio musica e la musica non può essere censurata, scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo. Grazie a tutte le persone e i miei colleghi che hanno preso posizione” le parole del rapper che ha così commentato qualche giorno fa la polemica.

E a quel punto è scattata anche la decisione di organizzare un nuovo concerto al PalaEur, andato esaurito nel giro di poche ore visti i biglietti low cost fissati a 10 euro a tagliando.

Tony Effe e i colleghi che si sono schierati al suo fianco

Il comune di Roma, dopo l’esclusione di Tony Effe dal Concerto di capodanno 2024 al Circo Massimo, si è ovviamente subito messo in moto per trovare una soluzione alternativa e offrire comunque una notte di grande musica oggi nella Capitale. Ecco dunque chi sono i sostituti di Tony Effe scelti per la serata finale dell’anno:

