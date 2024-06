Pierpaolo Pretelli, esordio da attore con ‘Rocky – The Musical’ di Luciano Cannito/ “Sogno che si realizza”

Dal mondo dei reality a quello dei talent, passando per il sogno della recitazione: Pierpaolo Pretelli è prossimo a coronare una delle sue più grandi ambizioni come testimoniato dalle sue stesse parole sui social: “… Credi e combatti per i tuoi sogni, non arrenderti mai”. Ma a cosa si riferisce l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5? Presto lo vedremo al teatro nei panni di Rocky Balboa: è stato infatti scelto da Luciano Cannito per il ruolo di protagonista dell’omonimo musical dedicato all’icona del pugilato.

“Il nostro interprete principale sarà Pierpaolo Pretelli; questo spettacolo rappresenta quello che tanti di noi, nelle nostre vite, nelle nostre carriere, sogniamo di fare”. Queste – come riporta Isa e Chia – le parole di Luciano Cannito, regista de “Rocky – The Musical”, parlando in conferenza stampa del ruolo di protagonista affidato a Pierpaolo Pretelli.

“Pierpaolo Pretelli è un grande giovane artista” – ha proseguito in conferenza stampa Luciano Cannito – “Noi per la prima volta, come siamo soliti fare, vogliamo lanciare nuove star nel panorama italiano e non riprodurre sempre gli stessi modelli”. Altrettanto di orgoglio ed emozione le parole del giovane attore ed ex volto del GF Vip: “Sono molto emozionato per questo ruolo iconico; quando l’ho raccontato ai miei genitori mio padre mi ha raccontato tutte le scene del film…”.

Una grande occasione per Pierpaolo Pretelli per la sua prima volta a teatro grazie alla lungimiranza di Luciano Cannito e per di più nel ruolo di protagonista con Rocky – The Musical. “Ce la metterò tutta” – ha assicurato il giovane, come riporta Isa e Chia – “Ricambierò questa fiducia che mi avete dato… E’ un momento felice per me, ho voglia di fare e dimostrare”.











