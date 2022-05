Giuliana Brugnoli e Luciana Manfra, mogli Little Tony/ La malattia e le seconde nozze

Little Tony è stato l’indiscusso protagonista della scena musicale italiana negli anni ’60 e ’70. Con la sua musica rock, ha fatto innamorare intere generazioni di persone, tanto che il suo ricordo ancora oggi è vivo nella memoria di tanti italiani, grazie anche al lavoro della figlia Cristiana Ciacci, che gira la penisola con una band fondata proprio per ricordare il padre e le sue memorabili canzoni. Ma cosa sappiamo della vita del cantante, che ci ha lasciati nel 2013 dopo aver combattuto contro un tumore?

Maria Luisa Agnese e Cristiana Ciacci/ "Anni '60, simbolo di gioia e spensieratezza"

Nella sua vita, Little Tony ha avuto due mogli: Giuliana Brugnoli e Luciana Manfra. Antonio Ciacci, questo il suo vero nome, ha legato indissolubilmente la sua vita alle due donne, che ha amato sconfinatamente anche se in modo diverso. La prima è stata sua moglie fino a quando la donna non si è ammalata ed è morta, lasciando il cantante solo con sua figlia, Cristiana Ciacci. L’amore per Luciana è invece scoppiato dopo che l’artista è rimasto vedovo: ad unirli la passione per il mondo della musica. Tra i due c’erano ben 28 anni di differenza ma questo non è bastato a fermare l’amore.

CRISTIANA CIACCI, FIGLIA DI LITTLE TONY/ "Papà reagì male alla prima gravidanza..."

Giuliana Brugnoli e Luciana Manfra: chi sono le mogli di Little Tony

Little Tony ha sposato Giuliana Brugnoli molto giovane. Il cantante ha sempre protetto con forza la sua privacy, senza mettere la propria vita privata sul banco delle televisioni e dei giornali. Questo si è amplificato ancor di più dopo la malattia della donna e la successiva scomparsa. I due si conobbero alla fine degli Anni Sessanta per poi sposarsi nel 1972. Giuliana, che di mestiere faceva la hostess di volo, ebbe con il cantante una figlia, Cristiana Ciacci. La loro storia fu sicuramente non sempre semplice: “Ci siamo amati e traditi”, spiegarono i due in un’intervista. Nonostante questo, il loro legame è rimasto tale fino al 1993, quando la donna è morta a causa di un tumore alle ossa, lo stesso che vent’anni dopo avrebbe colpito anche Antonio.

Com'è morto Little Tony e malattia/ Aveva un tumore ai polmoni: nessuno lo sapeva

Tra Little Tony e Luciana Manfra invece si può parlare del classico colpo di fulmine. Tra loro quasi 28 anni di differenza che però non sono affatto riusciti a bloccare il grande amore nato. La loro unione è stata consacrata dalle nozze, interrotte solamente dalla morte del cantante all’età di 72 anni a causa di un tumore alle ossa che da tempo lo affliggeva.











© RIPRODUZIONE RISERVATA