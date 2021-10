Grande Fratello Vip 2021, 13a puntata/ Diretta e nomination: Patrizia Mirigliani vs Nicola Pisu, Jo vs Katia

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e diretta 13a puntata 25 ottobre

Dopo la pesante eliminazione di Raffaella Fico che ha lasciato un vuoto nella casa, il Grande Fratello Vip 2021 torna in onda oggi, lunedì 25 ottobre, con la tredicesima puntata. In prima serata, Alfonso Signorini, con la collaborazione delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che seguono tutte le dinamiche della casa, condurrà una puntata imperdibile nel corso della quale non mancheranno gli scontri, ma anche le grandi emozioni. Uno degli argomenti principali della serata sarà lo scontro tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo.

Durante le nomination della dodicesima puntata del reality, Katia Ricciarelli ha nominato Jo Squillo accusandola di non prendere mai una posizione. Accusa che era stata rivolta alla Squillo anche da Raffaella Fico e Ainette Stephens. L’argomento è stato poi affrontato in casa, ma questa sera, Signorini riaprirà la questione dando vita ad un faccia a faccia tra la Ricciarelli e la Squillo.

La preferita del pubblico e l’arrivo di Patrizia Mirigliani nella casa del Grande Fratello Vip 2021

Televoto protagonista anche della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Al televoto ci sono Soleil Sorge, Ainett Stephens e Carmen Russo. Questa sera, Alfonso Signorini svelerà il nome della preferita del pubblico che condannerà alla nomination una tra Ainett e Carmen Russo. Non mancheranno, inoltre, le sorprese. Una delle più attese è sicuramente quella che vedrà protagonista Nicola Pisu. Quest’ultimo, infatti, incontrerà nuovamente la madre Patrizia Mirigliani che avrà l’occasione di esprimere la propria opinione sul rapporto tra il figlio e Miriana Trevisan.

Dopo aver dedicato un post a Nicola che ha fatto piangere Miriana Trevisan, Patrizia Mirigliani, come ha annunciato Alfonso Signorini durante il collegamento in diretta nel corso del daytime, parlerà sia con il figlio Nicola che con la stessa Miriana esprimendo il proprio parere sul flirt.

Il bacio tra Soleil Sorge e Alex Belli, verso una nuova coppia al Grande Fratello Vip?

Spazio anche ai baci e ai flirt che stanno nascendo nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo essersi allontanati, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sono sempre più vicini. Tra baci e coccole, i due sono quasi una coppia. Cosa racconteranno questa sera? Complice un freeze del Grande Fratello, inoltre, anche Alex Belli e Soleil Sorge si sono scambiati un bacio.

Solo amicizia o un feeling speciale? Alfonso Signorini affronterà l’argomento nel corso della tredicesima puntata sottolineando l’arrivo di un aereo inviato da Delia Duran, la moglie di Alex Belli.



