Grande Fratello Vip/ Ecco perché non andrà in onda la puntata di oggi venerdì

Anche quest’anno, il Grande Fratello Vip si vede costretto a rinunciare ad una delle sue puntate serali, a causa di un evento che rimane da sempre il più della televisione italiana. Non è difficile intuire che si tratta del Festival di Sanremo. Il reality show condotto da Alfonso Signorini inizierà il mese di febbraio, senza il suo consueto doppio appuntamento del venerdì sera. La sesta stagione dello show, subirà dunque delle modifiche nella messa in onda, nello specifico appunto con la sospensione di quella di venerdì 4 febbraio. Una scelta che l’azienda del Biscione ha già fatto in passato, proprio per evitare lo scontro con la diretta della kermesse musicale di Rai 1.

Canale 5 farà a meno delle vicende che stanno coinvolgendo i protagonisti della casa più spiata d’Italia, trasmettendo invece molto probabilmente un film, che occuperà la fascia delle prima serata. Il Festival di Sanremo è diventato per i telespettatori, un appuntamento irrinunciabile, grazie anche ai social, attraverso i quali molti giovani si divertono a dire la propria, commentando le canzoni e gli abiti dei cantanti. Ma anche grazie ai cantanti stessi, che poi sono i veri protagonisti. Gli ospiti inoltre sono la ciliegina sulla torta: quest’anno ci saranno i Maneskin vincitori dell’anno scorso e che proprio da Sanremo, hanno lanciato il loro grande successo, “Zitti e buoni” che li ha catapultati nell’universo internazionale del rock.

Il Grande Fratello Vip non vuole scontrarsi con Sanremo 2022

Non è difficile capire il motivo di questa variazione di programmazione. Il Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus è un “nemico” troppo difficile da combattere. Sotto il profilo degli ascolti ovviamente. Il Grande Fratello Vip vuole evitare lo scontro diretto contro la kermesse musicale, che tiene incollati al piccolo schermo ogni anno, circa 10 milioni di telespettatori, cifra esorbitante. La gara canora che si svolgerà sul palco dell’Ariston e trasmessa su Rai 1 andrà in onda dall’1 al 5 febbraio e occuperà quasi per l’intera settimana tutta la programmazione della Rai. Programmazione che anche a sua volta, ha subito dei cambiamenti.

Mediaset alla fine ha scelto di correre ai ripari, decidendo di sospendere la puntata di venerdì 4 febbraio del Grande Fratello Vip. Il reality show di Alfonso Signorini però non sarà l’unico a subire delle modifiche di messe in onda. Stessa sorte capiterà a C’è Posta per te, il talk, campione d’incassi, del sabato sera di Canale 5. Il programma di Maria De Filippi infatti, che fa sempre emozionare e battere forte il cuore al pubblico, non ci sarà, sempre a causa del Festival di Sanremo, che tra l’altro proprio di sabato, porterà avanti la finale.



