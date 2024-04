Greta Zuccarello: “Qualcuno ha rubato del cibo ai cameramen”/ Giallo all’Isola dei Famosi: “È stato…”

Colpo di scena durante la quarta diretta dell’Isola dei Famosi 2024, con la naufraga Greta Zuccarello che interrompe il programma per chiedere la parola, rivelando che qualcuno tra i concorrenti ha rubato del cibo ai cameramen. Nel corso della trasmissione (almeno fino a questo momento) hanno conquistato l’immunità Pietro Fanelli, Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich e Peppe di Napoli, mentre rischiano l’eliminazione solamente Artur Dainese e (con un voto alle nomination da parte di Edoardo Stoppa) Khady Gueye. “Io credo che la nomination sia molto importante”, spiega Greta Zuccarello in diretta all’Isola dei Famosi, “e ci tengo a dire una cosa”.

Isola dei Famosi 2024, 4a puntata/ Diretta, nomination: rischiano Peppe, Khady, Maite e Alvina

“Una delle persone che volevo votare oggi”, ha spiegato in camera, “è immune, e volevo votarla perché ha infranto delle regole e lui stesso l’ha dichiarato. Siccome io sono una persona molto ligia al regolamento e questo è un gioco per tutti, al di là che si tratta di un reality in cui siamo qui a metterci a nudo, a scoprire delle cose diverse di noi stessi, qualsiasi sia il percorso, comunque dobbiamo sottostare a determinate regole che valgono per tutti.. Io”, ha ribadito Greta Zuccarello, “per la mia carriera sono cresciuta rispettando delle regole e giocare con delle persone che non sono leali mi da molto fastidio“.

Sonia Bruganelli a Matilde Brandi: "Tu sei più vecchia"/ Gaffe all'Isola dei Famosi 2024: cos'è successo

Greta Zuccarello e il giallo dell’Isola dei Famosi: chi ha rubato il cibo?

Interpellata da Vladimir Luxuria su chi sia questa persona che ha infranto il regolamento dell’Isola dei Famosi, Greta Zuccarello lascia cadere la domanda nell’aria e spiega che “c’è stato un fatto accaduto di qualcuno che ha sottratto del cibo non nostro ad altre persone. È stato mangiato e ci siamo andati in mezzo a tutti, con un discorso che è stato fatto a tutti”. Interviene, però, subito la Luxuria che, spiegando di essere “una creature mitologica, con quattro occhi e quattro orecchie”, sottolinea che “sappiamo a cosa ti riferisci e ne parleremo. Però, visto che ormai l’hai detto anticipiamo quello che hai detto a cui hai assistito”. Greta Zuccarello, però, continua sulla linea omertosa e preferisce non dire a chi si riferisca, salvo poi (imbeccata dagli altri concorrenti), rivelare che è “Pietro, che l’ha detto in camera“.

Joe Bastianich choc: "Ho conosciuto la fame"/ "La mia famiglia ha vissuto anni terribili in campo profughi"

Interviene subito Fanelli, che ritenendo di “essere l’unico con le palle”, si chiede “dove sono tutti gli altri che hanno mangiato”, ma rivela anche che “non l’ho rubato io, ma l’ho solo mangiato. Mi è stato portato ma non dirò mai chi è stata quella persona perché non è nulla di grave secondo me, ci sono persone che fanno cose molto più gravi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA