GUE’ PEQUENO/ Video, “Invidio il lato B di Elettra Lamborghini” (The Voice 2019)

Guè Pequeno a The Voice of Italy 2019 continua a regalare grandi momenti di tv. Non solo per i suoi look luccicanti e sopra le righe, ma anche per le continue battutine e frecciatine inviate ai suoi colleghi di avventura Gigi D’Alessio, Morgan ed Elettra Lamborghini. La tensione a The Voice 2019 comincia a crescere. Dopo la fase delle Blind Audition, i concorrenti del Team Guè si sono sfidati a colpi di note per conquistare uno dei tre posti disponibili per accedere alla fase dei Knock Out in onda giovedì 30 maggio in prima serata su Rai2. Una puntata ricca di sorprese quella delle Battle, che ha visto sfidarsi prima Brenda Carolina Lawrence contro Federica Filannino sulle note di “Million Dollar Bill” di Whitney Houston. A vincere è stata la prima. La seconda battle, invece, ha visto scendere sul ring Ilenia Filippo contro Josué Previti sulle note di “Shallow” di Lady Gaga.

Gue Pequeno: ecco il suo team dopo le Battle

La seconda battle ha visto trionfare Ilenia Filippo. Infine terza ed ultima sfida tra Francesco Sorrentino in arte Francesco Da Vinci, figlio di Sal Da Vinci contro Ilaria Amagour in arte Hindaco sulle note di “Hai Delle Isole Negli Occhi” di Tiziano Ferro. A spuntarla è stato il figlio di Sal Da Vinci pronto a giocarsi il tutto per tutto nella fase dei Knock Out. Una puntata non facile per il rapper alla sua prima esperienza come giudice in un talent musicale. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Guè ha raccontato cosa ha portato nel talent di Rai2: “sincerità e onestà. Poi le mie conoscenze del mondo musicale e l’esperienza come produttore. Insomma, un curriculum su cui contare ce l’ho!”. Il rapper ha poi sottolineato di essere stato molto selettivo nella scelta dei suoi concorrenti per un semplice motivo: “vorrei individuare cantanti che siano in grado di fare musica pop “svecchiandola” con un’impronta più originale rispetto al passato”.

Guè Pequeno: ecco cosa invidio dei mie colleghi

Inevitabilmente Guè Pequeno ha parlato anche dei suoi colleghi ed amici con cui sta condividendo questa bellissima esperienza di The Voice of Italy 2019. Alla domanda “cosa invidia dei suoi colleghi” ha risposto così: “A Gigi D’Alessio la sua magnifica casa, a Morgan la cultura e a Elettra Lamborghini… il lato B”. L’esperienza di The Voice ha sicuramente cambiato la vita del rapper che quotidianamente sta ricevendo messaggi di stima ed affetto non solo dai colleghi, ma anche dagli amici: “sono molto divertiti dal fatto di vedermi in questa avventura”. Parlando poi della scena musicale italiana, oramai non ha più alcun dubbio: ” è innegabile che i talent siano una parte molto importante del panorama musicale” e tra tutti ha una preferenza per Mahmood, il vincitore di Sanremo 2019: “tutto il suo album è molto bello”.





