Guenda Goria/ Le “scuse” al compagno di mamma Maria Teresa Ruta e su Filippo Nardi…

Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta, sarà questo pomeriggio ospite di Barbara d’Urso nella prima puntata dell’anno di Domenica Live. La giovane pianista ha difeso la madre con le unghie e con i denti dalle offese sconcertanti pronunciate nei suoi confronti da Filippo Nardi nel corso della sua breve permanenza al GF Vip. Nonostante le accuse di essere stata abbandonata dalla genitrice quando quest’ultima ha scelto di iniziare una storia con un nuovo compagno dopo la fine del matrimonio con Amedeo Goria, Guenda aveva preso una posizione netta nei confronti dell’ex Vippone per via di “un’offesa a una donna che offende tutte le donne”, come aveva dichiarato in una intervista a Fanpage prima della squalifica del concorrente.

Riflettendo sulle brutte parole riservate a Maria Teresa, Guenda aveva aggiunto: “Le offese nei suoi confronti con accezione sessista le trovo inaccettabili, nei confronti delle donne in generale e nei confronti di una grande donna quale è mia madre, sempre garbata”. E parlando della “battuta” pronunciata da Nardi e relativa al ‘tea bag’ l’aveva descritta come “una cosa orrenda”. Lo stesso Filippo aveva di recente spiegato di aver chiesto scusa anche alla figlia di Maria Teresa Ruta dopo la sua uscita di scena dal reality ma questo pomeriggio Guenda avrà modo di confrontarsi con lui in occasione della sua ospitata al programma di Barbara d’Urso.

GUENDA GORIA, LE SCUSE A ROBERTO ZAPPULLA COMPAGNO DELLA MADRE

Di recente si era tornati a parlare di Guenda Goria e delle “accuse” rivolte alla madre, rea a suo dire di aver abbandonato lei e suo fratello dopo aver scelto di andare a vivere con Roberto Zappulla, nuovo compagno di Maria Teresa Ruta. Quest’ultimo, in una intervista al settimanale DiPiù Tv aveva però spiegato di aver compreso molto bene le parole di Guenda. “Probabilmente lei si è sentita davvero abbandonata dalla madre, ha sofferto. E mi dispiace”, aveva detto parlando della giovane Goria. L’uomo aveva poi rivelato un retroscena legato ad una telefonata di scuse di Guenda: “Mi ha chiesto scusa per quello che aveva detto. Ma le ho risposto di stare tranquilla, avevo capito perfettamente il suo sfogo”, ha svelato. Quanto accaduto con Filippo Nardi ha contribuito a far emergere tutto l’affetto incondizionato di Guenda nei confronti della madre, come evidenziato anche sui social, dove ha messo da parte le vecchie incomprensioni per prendere le difese di Maria Teresa, descritta come “una donna pulita e per bene”.



