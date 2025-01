Da una settimana Helena Prestes è stata costretta ad uscire dalla casa del Grande Fratello dopo aver perso al televoto contro Shaila Gatta nel corso della 22esima puntata del reality. Moltissime erano le persone che non si aspettavano affatto che sarebbe stata eliminata perché sin dall’inizio del suo percorso si è rivelata una protagonista indiscussa. Molti di loro hanno iniziato subito a protestare sui social, insinuando anche che il televoto sia stato truccato per far uscire la modella brasiliana.

In molti pensano che non ci siano più dinamiche nella casa più spiata d’Italia da quando Helena Prestes non è più una concorrente. Questi vorrebbero rivederla al Grande Fratello, ma non solo per un faccia a faccia come è successo nella scorsa puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. I tantissimi fan dell’ex gieffina hanno dato inizio ad una rivolta sui social, chiedendo un ‘ripescaggio per Helena’, diversi hashtag sono anche finiti nelle tendenze di Twitter.

I tantissimi fan di Helena Prestes che vorrebbero rivederla nella casa più spiata d’Italia non si sono ancora arresi, continuano infatti a ‘combattere’ con la speranza che il Grande Fratello decida davvero di farla tornare tramite un ripescaggio. La protesta però non si è manifestata solo sul web, infatti sono volati diversi aerei sopra la casa per mandare specifici messaggi.

Dopo l’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello è stata anche organizzata una manifestazione a Londra, davanti all’ambasciata italiana. I fan dell’ex gieffina, però, non si sono limitati a manifestare in Inghilterra. Cos’altro hanno fatto? Hanno addirittura portato la protesta fino a New York. In che modo? A Times Square per 15 secondi è spuntato un messaggio a favore di Helena Prestes e del suo ritorno al Grande Fratello in quattro diverse lingue, non solo in inglese ma anche in italiano, in portoghese e in spagnolo. Questo è ciò che i passanti hanno letto: “Il mondo lo chiede: ripescaggio per Helena“.

