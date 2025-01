Colpo di scena al Grande Fratello: secondo quanto riportato da 361 Magazine, gli autori starebbero valutando l’idea di un ripescaggio tra i concorrenti eliminati in quest’edizione, da settembre fino ad oggi. Sin dall’inizio, questa stagione del reality ha faticato a decollare, registrando alcuni dei peggiori ascolti nella storia del programma. La situazione è migliorata solo temporaneamente, grazie ai continui scontri tra Helena Prestes e gli altri inquilini della Casa, ma è di nuovo crollata dopo l’eliminazione della modella brasiliana.

Per risollevare gli ascolti, sembra quindi che Alfonso Signorini abbia deciso di puntare su una mossa inedita, ovvero permettere agli ex concorrenti eliminati di rientrare nella Casa più spiata d’Italia. Secondo quanto riportato dal TikToker Francesco Vescio, nella puntata di lunedì 20 gennaio è previsto un ripescaggio che permetterà a due o tre ex gieffini di rientrare in gioco tramite un televoto. Non solo, sembra che i concorrenti attualmente in gioco siano stati avvisati in anticipo di questa novità e, stando alle indiscrezioni, la notizia non sarebbe stata accolta positivamente.

Grande Fratello, spunta l’ipotesi ripescaggio: la reazione dei concorrenti in Casa

Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, tra tutti i concorrenti, Lorenzo Spolverato sarebbe quello che ha reagito peggio alla notizia di un possibile ripescaggio. A quanto pare, Lorenzo avrebbe addirittura minacciato di abbandonare il reality, dichiarando di non voler assolutamente convivere di nuovo con Helena Prestes. In effetti, se il ripescaggio dovesse davvero avvenire, è molto probabile che Helena risulti tra i favoriti al televoto. Da giorni, i fan della modella brasiliana stanno protestando contro la sua eliminazione, ritenendola ingiusta e persino “manovrata” dal reality.

I sostenitori di Helena, infatti, hanno lanciato hashtag, bombardato gli sponsor e addirittura organizzato una sorta di marcia per protestare contro la sua uscita, chiedendo a gran voce il suo ritorno nella Casa. Dunque, la notizia di un possibile ripescaggio ha subito acceso il loro entusiasmo, con il fandom già pronto a votarla per riportarla in gioco e farla riunire con Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Tra i possibili rientri, però, c’è anche Jessica Morlacchi, acerrima rivale della Prestes, che ha dichiarato di essersi pentita di aver lasciato il programma. A questo punto, non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire se il ripescaggio si farà o meno.