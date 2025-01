Helena Prestes rientra al Grande Fratello? I fan l’acclamano: “Televoto truccato”

L’eliminazione di Helena dal GF non è stata ben accolta dai fan della modella brasiliana e successivamente la diffusione di un errore nel comunicato ha fatto il resto. Adesso in molti invocano il suo ritorno tanto che inizia a diffondersi il rumor sulla possibilità che Helena Prestes rientra al Grande Fratello ma cosa c’è di vero? Facendo un passo indietro dopo la violenta lite sono finite in nomination d’ufficio come procedimento disciplinare Helena, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi, insieme a Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani, loro invece regolarmente nominati. Ed il televoto è stato perso da Helena.

Tuttavia dopo la puntata è iniziato a circolare lo screenshot del file con le percentuali di voto in cui al posto della domanda ‘Chi vuoi eliminare?’ sarebbe comparsa per poco tempo la frase ‘Chi vuoi salvare?’ E non è tutto perché facendo la somma della percentuali veniva un numero con un qualche decimale in meno. Per questo motivo è scoppiata la rivolta delle fan che chiedono a grande voce il rientro della Prestes come concorrente del Grande Fratello a causa del televoto truccato. Sono partite le teorie complottiste più disparate secondo i quali ci sarebbe un complotto dietro la sua eliminazione.

Grande Fratello, Helena Prestes torna in Casa come concorrente? Fake News: svelato l’errore

E proprio in queste ore sono arrivate delle segnalazioni a Deianira Marzano secondo la quale il reality potrebbe fare dietro front consentendo il rientro in Casa ad Helena e che quest’ultima si sarebbe rivolta ad un legale ma l’esperta di gossip ha bollato tutto come Fake News spiegando meglio nel dettaglio: “A parte che lei a casa, smentisco e ribadisco che, se mai volesse rivolgersi a qualcuno è per la questione del bollitore. Comunque il televoto era corretto, hanno solo invertito le diciture.” Ed infatti nelle scorse ore il primo a fare chiarezza è stato il sito di Fanpage che è parlato di svista e perdonabile errore umano. In estrema sintesi l’incaricato di pubblicare i risultati ha caricato per errore il file sbagliato, nessun complotto ma solo una svista. A questo punto non sembra esserci possibilità che Helena Prestes rientra al Grande Fratello.