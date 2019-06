Hirving Lozano al Napoli?/ Offerti 50 milioni al PSV: De Laurentiis in pressing

Hirving Lozano al Napoli, azzurri in pressing per l’esterno offensivo: recapitata un’offerta da 50 milioni di euro al PSV Eindhoven. Reduce da una stagione di altissimo livello, 17 reti e 11 assist in Eredivisie, il messicano è pronto per il salto di qualità: il suo entourage ha già trovato l’accordo con la dirigenza partenopea sulla base di un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione, resta da trovare l’intesa con il club olandese. Sulle tracce di James Rodriguez, in uscita dal Real Madrid e pupillo di Carlo Ancelotti, il Napoli prova ad assicurarsi uno dei calciatori più seguiti del panorama internazionale: arrivato nell’estate 2017 dal Pachuca per 7 milioni di euro, il classe 1995 può ricoprire diversi ruoli del reparto avanzato e potrebbe rappresentare una valida alternativa per la formazione del tecnico di Reggiolo. Ma il PSV è un osso duro…

HIRVING LOZANO-NAPOLI, TRATTATIVA IN CORSO

Sky Sport sottolinea che il PSV non ha intenzione di cedere Hirving Lozano se non di fronte ad un’offerta irrinunciabile e c’è da valutare un altro possibile ostacolo: parliamo dei diritti d’immagine, sui quali l’intesa non è ancora giunta. Il calciatore non sembra intenzionato a cederli al Napoli, un cavillo che potrebbe rallentare l’affare. Cauto il commento di Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb: «Il club azzurro è sempre a caccia di un attaccante: James Rodriguez e Lozano sono le due piste su cui si sta concentrando l’attenzione di De Laurentiis su richiesta precisa di Ancelotti. Per il colombiano del Real la formula è il prestito con diritto di riscatto, mentre per l’attaccante messicano il Psv chiede 50 milioni di euro. Il Napoli è pronto all’assalto finale». Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, con il club di Aurelio de Laurentiis che si conferma tra i più attivi sul mercato: al lavoro per chiudere il colpo Kostas Manolas, ha puntato il mirino sul gioiellino messicano…

