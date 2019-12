I Sierra/ Finale tra “Enfasi” e duetto con Robbie Williams (X Factor 2019)

I Sierra sono tra i quattro finalisti di X Factor 13. Il duo, formato dai cantanti romani Massimo Gaetano e Giacomo, in arte Ponte e Sila Bower, si giocano il tutto per tutto durante la finalissima del talent show condotta da Alessandro Cattelan e trasmessa giovedì 12 dicembre in prima serata su Sky Uno. C’è tanta emozione, ma anche tanta consapevolezza che la vera sfida sarà dopo l’esperienza nel talent show televisivo. Lo sanno bene il duo di rapper molto conosciuto nella scena musicale romana. “Vincere o no non è il vero traguardo, anche se importantissimo” hanno dichiarato all’ANSA i romani Giacomo e Massimo, i due 26/enni dei Sierra che si giocheranno la vittoria finale con Sofia Tornabene, i Booda e Davide Rossi.

I Sierra alla finale di X Factor 2019

Cresce l’attesa per la finale di X Factor 2019 che vedrà in gara anche i Sierra, il duo rapper formato da Massimo Gaetano e Giacomo che si ritrovano a vivere un piccolo e grande sogno. “Pensavamo di non superare le audizioni” hanno dichiarato i due rapper romani durante un’intervista rilasciata a poche ore dalla finalissima di giovedì 12 dicembre 2019 che ha un piccolo desiderio: “se riuscissimo a cantare ‘Enfasi’ al Forum sarebbe un momento indimenticabile”. La finale di XF 13 vedrà i concorrenti della categoria gruppi confrontarsi con tre manche: la prima consiste in un duetto con il super ospite internazionale Robbie Williams, la seconda con il best of che vedrà i Sierra cimentarsi con “Le acciughe fanno il pallone” di Fabrizio De Andrè, “7 Rings” di Ariana Grande e “Dark Horse” di Katy Perry. Infine terza e ultima manche con l’esibizione del brano inedito.

Sierra, il percorso a X Factor

Questo il percorso de I Sierra a X Factor. Dopo le audizioni il duo rapper approva ai bootcamp di X Factor 2019 dove hanno portato il brano “New Rules” di Dua Lipa conquistando il lasciapassare definitivo di Samuele, leader dei Subsonica. Nella fase successiva, ossia quella degli Home Visit, Massimo Gaetano e Giacomo sono arrivati a Berlino dove hanno cantato la loro versione di “Mockingbird” di Eminem conquistando così uno dei posti disponibili per la fase live del programma. Riusciranno i due 26enni a vincere la tredicesima edizione di XF13? Per scoprirlo non resta che seguire la finalissima in onda giovedì 12 dicembre su Sky Uno!





