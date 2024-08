IGA SWIATEK ELIMINATA, ZHENG SULLE ORME DI LI NA

Iga Swiatek eliminata dalle Olimpiadi di Parigi 2024. La numero uno del mondo, grandissima favorita complice anche la vittoria su questi campi del Roland Garros contro Jasmine Paolini, è uscita di scena in semifinale contro la cinese Qinwen Zheng.

Svanisce dunque il sogno della medaglia d’oro per la polacca che saluta i Giochi Olimpici con il punteggio di 6-2 7-5 in favore dell’asiatica. Prima di presentarsi a Parigi, Zheng ha vinto quello che è stato l’ultimo torneo ATP di Palermo superando in finale Karolina Muchova, avversaria insieme a Linda Noskova in semifinale di doppio delle nostre Jasmine Paolini e Sara Errani.

Tornando a Swiatek, sono state giornate complicate per la polacca che già ieri contro Danielle Collins aveva rischiato, concedendo il set centrale e approfittando di un ritiro della Collins sul 4-1 al terzo per approdare in semifinale. Contro l’americana non sono mancato le polemiche per il comportamento di Iga.

La numero uno al mondo, a detta di Collins, non ha avuto un comportamento esemplare dato che ha perso parecchio tempo quando batteva l’avversaria oltre ad un toilet break infinita, criticata anche dalla televisione polacca.

IGA SWIATEK ELIMINATA, ERA L’ULTIMA TESTA DI SERIE TOP 5 RIMASTA

Iga Swiatek eliminata dalle Olimpiadi di Parigi 2024: aumentano i rimpianti per Jasmine Paolini? La polacca non è riuscita ad accendere nemmeno alla finale Olimpica, uscendo in semifinale in due set contro Qinwen Zheng.

I Giochi Olimpici femminile hanno ufficialmente perso tutte le cinque teste di serie: Pegula al secondo turno, Rybakina per ritiro, Paolini e Gauff agli ottavi e ora anche la favoritissima Swiatek in semifinale. Zheng avrà dunque la possibilità di giocarsi l’oro contro la vincente dell’incontro tra Anna Karolina Schmiedlova e Donna Vekic.

La tennista slovacca se l’è vista brutta con un tabellone complicatissimo composto da Boutler, Haddad Maia e consecutivamente le finaliste dell’ultimo Wimbledon vale a dire la nostra Paolini e Krejcikova. Anche per la Vekic un’Italia, Bronzetti al primo turno, per poi estromesse dalla competizione Andreescu, Gauff e Kostyuk.