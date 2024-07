RYBAKINA RITIRATA DALLE OLIMPIADI, AL SUO POSTO GARCIA

Elena Rybakina ritirata dalle Olimpiadi Parigi 2024. La tennista kazaka, numero quattro al mondo e testa di serie numero tre ai Giochi Olimpici, non prenderà parte dunque né alle gare di singolare femminile né in quelle di doppio misto con Aleksandr Bublik.

La comunicazione ufficiale arriva dal Comitato Olimpico che con un doppio comunicato ha reso nota la decisione del tennista 25enne. Nelle passate Olimpiadi di Tokyo Rybakina era arrivata ad un soffio dalla medaglia, perdendo nella finale per il bronzo contro Elina Svitolina.

La vincitrice di Wimbledon 2022 lascia dunque il posto a Caroline Garcia, padrona di casa che se la vedrà con la rumena Jaqueline Cristian nel primo turno. Nel doppio misto, invece, la coppia kazaka sarà sostituita dai due argentini Podoroska/Gonzalez.

RYBAKINA RITIRATA DALLE OLIMPIADI, COSA CAMBIA ALLA PAOLINI

Elena Rybakina ritirata dalle Olimpiadi Parigi 2024, cosa cambia per Jasmine Paolini? La tennista azzurra passa da quarta a terza testa di serie del torneo Olimpico sebbene non cambi nulla dal punto di vista del tabellone, sorteggiato questa mattina.

Cambia invece in ottica futura dato che Rybakina era tra le possibili avversarie di Paolini in finale per l’oro. Le Olimpiadi femminili perdono dunque due delle migliori quattro tenniste al mondo dopo il forfait della kazaka e di Aryna Sabalenka, avvenuto prima del sorteggio.