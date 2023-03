Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 16 marzo: Gemma decide sul suo bambino

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 16 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 16 marzo, ci svelano che negli ultimi giorni, Ludovica ha riservato molto freddezza nei confronti di Marcello e lui è determinato a capire il motivo del suo atteggiamento. Perciò Barbieri chiede a Flora e cerca di indagare al riguardo, ma la stilista, per non tradire l’amica, si tiene sul vago e non rivela nulla. Marcello ovviamente non accetterà un rifiuto come risposta, e non può minimamente immaginare che Ferdinando abbia chiesto a Ludovica di sposarlo.

Gemma pensa ancora a che ne sarà del suo futuro come ragazza madre. Una cosa è certa: vuole questo bambino ed è disposta a crescerlo da sola, senza fingere che sia un suo fratellino, come Ezio e Veronica volevano fare secondo il loro piano. Tutto cambia quando la Zanatta incontra casualmente una ragazza madre che si trova nella sua situazione. Sarà questo a spingere Gemma a prendere una decisione sul suo futuro, che avrà conseguenze sui suoi cari e sulle persone che le stanno intorno…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 16 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Don Saverio potrebbe finalmente accettare le ambizioni di sua nipote. Infatti dopo aver stretto un “accordo” con Armando, il parroco della città si rivelerà molto aperto e disponibile a supportare Clara nella sua dedizione sportiva. Sarà qualcosa di temporaneo oppure Don Saverio farà il tifo per sua nipote al cento per cento? Intanto Vittorio ha grandi idee per il Paradiso: vorrebbe lanciarlo a livello internazionale, ed è pronto a compiere questo passo. Il pubblicitario vorrebbe Matilde dalla sua parte, quindi le fa questa proposta. Ciò getterà la Frigerio in una profonda crisi, in cui dovrà decidere se tradire Conti oppure schierarsi dalla parte del marito Tancredi, che sta sviluppando da tempo un progetto imprenditoriale rivale al Paradiso delle signore…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Irene e Alfredo sono diventati una coppia, ma lei non vuole che si sappia in giro, quindi i due continuano a frequentarsi di nascosto. Maria, però, intuisce tutto, e alla fine Irene confida all’amica la sua relazione. Alfredo vorrebbe frequentarsi con la bionda venere alla luce del sole e le impone un ultimatum. Ezio, invece, dice a Gloria che per ora dovranno mettere in pausa il loro sogno d’amore perché deve occuparsi della sua famiglia. E Veronica ha una reazione spropositata quando scopre che Gloria era a conoscenza della gravidanza di Gemma poiché Ezio glielo aveva detto. Ludovica scopre che Adelaide e Marcello hanno una relazione che va ben oltre l’aspetto affaristico. Turbata da quanto ha scoperto, la Brancia chiede al fidanzato Ferdinando ancora tempo per organizzare il loro matrimonio. Vittorio e Diletta si avvicinano, mentre Matilde è gelosa ed è ancora incerta se accettare la proposta imprenditoriale di Tancredi sia una buona idea.











