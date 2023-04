Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 17 aprile: Gemma si sposa, c’è l’annuncio!

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 17 aprile su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 17 aprile, ci svelano che ora è ufficiale: Gemma e Roberto si sposano. La Zanatta annuncia la notizia alle sue amiche veneri, mentre è tutto pronto per spedire gli inviti per il matrimonio, anche se Gemma resta dell’idea di avere una cerimonia sobria e con pochi invitati. Intanto Clara dichiara a Francesco di voler smettere con questa farsa del corteggiamento: la ciclista si è resa conto che non è servito a far ingelosire Alfredo, che è comunque innamorato di Irene, e in ogni caso non si metterebbe mai in mezzo a loro due.

Marcello, invece, è molto amareggiato per il comportamento di Adelaide, che è letteralmente svanita nel nulla. Dopo il suo ultimo regalo, Barbieri ha realizzato che la Contessa gli sta mentendo e non ne comprende il motivo. Deluso, Marcello finisce per sfogare la sua frustrazione verso l’amico Salvatore.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 17 aprile

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Marcello non è il solo a nutrire dei dubbi nei confronti di Adelaide. Anche Umberto manifesta alcuni sospetti riguardo la sparizione misteriosa della Contessa, e dichiara di volerci vedere chiaro. Il problema è che questo suo eccessivo interessamento finisce per rendere Flora molto insofferente. Nel frattempo, Maria riceve una proposta lavorativa che non si aspettava. Vittorio le offre di essere la nuova stilista del Paradiso e lei è al settimo cielo. I suoi sogni rischiano di infrangersi quando Vito, invece, vorrebbe portarla con lui in Australia. Infine, c’è una svolta nel caso dell’incendio della fabbrica: i colpevoli vengono arrestati. Tancredi può tirare un sospiro di sollievo e ringrazia il fratello Marco, suo complice, per aver mantenuto il suo segreto riguardante quella fatidica notte.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma è decisa a sposare Roberto così da dare a suo figlio la famiglia che merita, ma al tempo stesso riallaccia i rapporti con Marco. Quest’ultimo, intanto, crede che Tancredi sia coinvolto nell’incidente alla fabbrica e ne parla con Vittorio, al quale espone i suoi dubbi. Indagando, il giovane giornalista trova conferma ai suoi dubbi, ma Tancredi lo prega di non rivelare nulla a Matilde. Intanto Adelaide è partita da sola per Milano per affrontare la morte della sua amica; Marcello ci rimane male, e inizialmente non comprende le motivazioni della Contessa, alla quale sente di essersi davvero legato in modo indissolubile, salvo poi scoprire che gli ha mentito su dove si trova. Clara e Francesco si fingono una coppia e ad Alfredo sembra infastidire la cosa, però rimane molto innamorato di Irene.

