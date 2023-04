Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 19 aprile: Irene delude Alfredo, e lui…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 19 aprile su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 19 aprile, ci svelano che Alfredo fa pressioni affinché Irene conosca la sua numerosa famiglia, ma la ragazza non se la sente quindi trova una scusa per non andarci. Il magazziniere ci rimane molto male, forse aveva aspettative diverse, e capisce per errore che la sua fidanzata non sia poi così interessata a lui. Ferito nell’orgoglio, Alfredo si sfoga con Vito, anche se l’amico ha ben altri tarli tra la testa (cercare di parlare a Maria di un ipotetico trasferimento in Australia).

Intanto Marco è intenzionato a dimenticare Stefania una volta per tutte, ma allo stesso tempo vuole mantenere un rapporto di amicizia con Gemma, sebbene la loro vicinanza abbia sollevato qualche dubbio. Marcello inizia a preoccuparsi per l’assenza di Adelaide: sono ormai settimane che la Contessa non rimette più piede a Milano, e lui vorrebbe solo sapere dove si trova. Ludovica cerca di calmarlo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 19 aprile

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Maria non sa dove metter mani a un lavoro che le è stato assegnato da Vittorio per il Paradiso, quindi vorrebbe chiedere l’aiuto di Matilde. La giovane stilista non sa che la Frigerio ha la mente occupata altrove: la donna infatti non si dà pace per la ricerca della verità sull’incendio della fabbrica. Anche se nutre qualche sospetto circa le parole di Tancredi, Matilde è comunque determinata a restare al fianco del marito.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, la vicinanza di Gemma con Marco preoccupa Veronica. Il giovane Sant’Erasmo, intanto, crede che Tancredi sia coinvolto nell’incidente alla fabbrica e ne parla con Vittorio, al quale espone i suoi dubbi. Indagando, il giovane giornalista trova conferma ai suoi dubbi, ma Tancredi lo prega di non rivelare nulla a Matilde. Adelaide è partita da sola per Milano per affrontare la morte della sua amica; Marcello ci rimane male, e inizialmente non comprende le motivazioni della Contessa, alla quale sente di essersi davvero legato in modo indissolubile, salvo poi scoprire che gli ha mentito su dove si trova.

Clara e Francesco si fingono una coppia. Alfredo vorrebbe far conoscere ad Irene i suoi parenti, ma la ragazza è abbastanza ansiosa all’idea. Umberto vuole scoprire che fine ha fatto Adelaide, ma i suoi tentativi infastidiscono Flora, che si sente messa da parte.











