Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 24 marzo: Roberto sposerà Gemma?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 24 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 24 marzo, ci svelano che è arrivato il giorno della presentazione della collezione di abiti da sposa, e Maria è molto agitata perché teme l’esito che avrà. La stilista, però, riceverà una bella sorpresa quando Flora, spinta da Matilde, la aiuterà per l’ultima volta. Avere lì al suo fianco la sua amica e collega dà la giusta spinta a Maria, che si sente pronta ad affrontare questo giorno così importante per lei. Umberto, tuttavia, scopre tutto e orchestra un piano per sabotare la sfilata al Paradiso della giovane stilista. Intanto, la bugia di Vito rischia di essere scoperta quando Francesco lo sorprende insieme alla misteriosa ragazza; il giovane barista comincia così a dubitare della sincerità del siciliano e sente il dovere di avvertire Maria.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 24 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Gloria non ce la fa più a vedere Ezio in compagnia di Veronica dato che vede il suo sogno d’amore con l’uomo che ama allontanarsi sempre di più. Perciò comunica la sua decisione di partire per l’America e andare a vivere da sua figlia Stefania, così da starle accanto. Come la prenderà Ezio? La fermerà per impedirle di commettere questo sbaglio? Intanto, Roberto ha pensato molto a una soluzione per poter salvare sia Gemma dalla sua “situazione” (che si ritroverebbe a crescere un figlio da sola) sia la sua con Mario (non possono avviare la loro piccola impresa). Landi quindi pare proprio che chiederà alla giovane Zanatta di sposarlo, una proposta destinata a cambiare per sempre il loro futuro.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma decide di accettare la proposta dei suoi genitori: crescerà il figlio con loro e lo spaccerà come suo fratello. Roberto, però, ha una soluzione ai suoi problemi che potrebbe aiutare anche lui e Mario a realizzare la loro piccola impresa. Vittorio vede il mondo crollargli addosso: Matilde gli rivela i piani del marito di costruire un magazzino rivale al Paradiso, e che oltretutto lei dovrà dirigere. Anche Flora lo tradisce per seguire Umberto, pure lui coinvolto nel progetto imprenditoriale di Tancredi. Vittorio a quel punto può solo contare sull’appoggio di Adelaide, che ha cacciato di casa i Sant’Erasmo, delle commesse e dei suoi pochi fedeli, che restano al suo fianco.

Irene nutre dei dubbi sulla fedeltà di Vito verso Maria e incarica Alfredo di indagare. Per coprire l’amico, il magazziniere è costretto a dire una bugia. Maria, delusa dal tradimento di Flora, la affronta. Anche Adelaide è rimasta molto male dalla scelta di Matilde di voltare le spalle al Paradiso e la tratta con freddezza.











