Anticipazioni Il Patriarca 2, colpo di scena tra Raoul e Daniel? Parla l’attore Giorgio Belli

Questa sera andrà in onda la quarta puntata de Il Patriarca 2, la fiction di Canale 5 con protagonista Claudio Amendola incentrata intorno alla figura del narcotrafficante Nemo Bandera. Le anticipazioni svelano che Nina prenderà una decisione su Mario e Daniel e quest’ultimo deciderà di allontanarsi da lei. Nel frattempo Raoul tenterà in tutti i modi di convincere il figlio ad occuparsi dei suoi affari, come si evolverà il rapporto tra Daniel e Raoul? A questa domanda ha risposto il giovane attore Giorgio Belli in un’intervista concessa a The Wom. Nel dettaglio, l’attore prima ha premesso: “Cresciuto lontano dal padre in un contesto in cui la formazione dei figli avviene quasi sempre in esclusivi ambienti all’estero, Daniel viene richiamato da Raoul al suo cospetto affinché ne segua le orme e lo affianchi nella gestione di quegli affari che un giorno erediterà.”

Francesco Cavallo, chi è e fidanzata misteriosa/ "Vincenzo Malinconico? Ecco la cosa più bella della serie"

E poi sul rapporto tra Raoul e Daniel, l’attore Giorgio Belli ha fornito delle anticipazioni Il Patriarca 2: “E Daniel, sebbene si sia distaccato da un certo mondo, sarà costretto a fare i conti tra ciò che realmente vuole e ciò per cui è designato, vivendo un contrasto interiore molto forte. Il legame che ha con il padre è molto forte: non c’è soltanto la violenza a segnare la loro relazione: alla base c’è sempre un rapporto d’amore tra padre e figlio che Raoul a volte manipola a suo piacimento”. Sul personaggi negativo e complesso di Raoul Morabito (Federica Dordei) ha invece ammesso: “Raoul è il nemico giurato di Nemo Bandera. Raoul è un uomo abbastanza violento, caratterizzato da delle linee molto dure: non solo è al comando del suo impero ma anche della sua famiglia.”

Anticipazioni Segreti di famiglia, prossima puntata 12 dicembre 2024/ Paura per Ceylin: scompare con Engin

Il Patriarca 2, Giorgio Belli rivela: “Le azioni di Daniel sono segnate da un forte dolore”

Non è facile interpretare dei personaggi estremamente negativi in cui è difficile immedesimarsi, per Giorgio Belli ha dovuto fare un duro lavoro per capire e rendere al meglio il suo Daniel Morabito sul quale ha concluso: “Tutti noi pensiamo di essere buoni e bravi ma subire una violenza potrebbe scaturire proprio quei lati e vederli trasformare in irrefrenabili, realizzando quanto sia veramente così facile essere spinti all’eccesso. Quando si approfondisce un personaggio negativo e si va alle sue radici per capirne le motivazioni, quasi sempre emerge come dietro alle sue azioni ci sia un forte dolore.” Le anticipazioni Il Patriarca 2 svelano che la prossima sarà una puntata ricca di risvolti inaspettati e l’appuntamento è per questa sera, venerdì 6 dicembre 2024, alle 21.30 circa.