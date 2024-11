Anticipazioni Il Patriarca 2, prossima puntata del 6 dicembre 2024: Nina si allontana da Daniel e sceglie la famiglia

Puntata dopo puntata si entra sempre più nel vivo delle trame della fiction di Canale5 con protagonista Claudio Amendola e Antonia Liskova. Il Patriarca di Levante Nemo Bandera sta per perdere sempre di più tutto il suo potere e questo non solo a causa di nemici esterni, come l’etero rivale Raoul Morabito ed interni, come il genero Marco Rizzi che invece di tutelare suoi affari medita di prendere il suo posto, ma soprattutto a causa della sua malattia. L’Alzheimer gli sta portando via a poco a poco tutti i suoi ricordi fondamentali per governare.

E cosa succederà nella prossima puntata in onda venerdì 6 dicembre 2024? Le anticipazioni Il Patriarca 2 rivelano che Nina prenderà una decisione drastica, farà una scelta tra l’amicizia con Daniel e la sua famiglia. La più piccola dei figli di Bandera ha intrapreso una bellissima amicizia con Daniel Morabito, figlio di Raoul. I genitori siano nemici giurati, ma il giovane ha da sempre mantenuto le distanze dagli affari illeciti del padre e cercherà di convincere anche la giovane Nina a starne fuori. Tuttavia quest’ultima alla fine sceglierà il padre e la famiglia e chiuderà per sempre i rapporti con Daniel.

Il Patriarca 2, anticipazioni puntata del 6 dicembre 2024: guerra aperta per Nemo e Raoul

E non è tutto, perché dalle anticipazioni Il Patriarca 2 della prossima puntata si scopre che Nemo Bandera continuerà a difendersi e cercare in tutti i modi di dimostrare la sua innocenza, il patriarca di Levante riuscirà a dimostrare di non essere coinvolto nell’attentato al poliziotto Buscemi che ha causato la morte di un bambino? E soprattutto scoprirà chi vuole incastrarlo? Il protagonista della fiction di Canale5 sarà sempre più convinto che dietro a tutto questo ci sia il nemico giurato Raoul Morabito ma il responsabile non è solo lui. Insomma ci sarà una guerra aperta tra Bandera e Morabito. Nel frattempo non mancheranno anche tensioni e malumori in casa Morabito. Lara è sempre più vicina a Marco Rizzo scatenando la gelosia della sorellastra Nina ed il suo trasferimento a Villa Bandera creerà una frattura tra Nina e Marco. A complicare la situazione di Nemo Bandera, invece, è l’ispettore Monterosso disposto a tutto pur di incastrarlo anche usare metodi poco convenzionali. L’appuntamento con la quarta puntata de Il Patriarca 2, visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, è per il 6 dicembre 2024 a partire dalle 21.35 circa subito dopo Striscia la notizia.