Ilary Blasi in vacanza, gita in barca e sorriso in volto/ Così rifugge dai gossip…

Ilary Blasi, vacanze in Croazia tra gite in barca e sorrisi: gli scatti Instagram

Ilary Blasi prosegue le sue vacanze in Croazia assieme alla figlia Isabel, noncurante dei continui gossip che continuano a vederla protagonista. La conduttrice, archiviata la storia d’amore con Francesco Totti, si è dedicata alle vacanze estive in compagnia della famiglia: le figlie, la sorella, sino ai parenti marchigiani che è da poco andata a trovare. Da Sabaudia a Cortina, dalle Marche sino alla Croazia, dove tuttora sta trascorrendo qualche giorni di relax prima del ritorno in tv.

Le sue ultime Instagram stories racchiudono alcuni frammenti di questa vacanza oltre confine, vissuta al fianco della sua Isabel. Ilary Blasi sul suo profilo ha condiviso alcune istantanee: un video che la ritrae rilassarsi in barca, ma anche uno scatto con il sorriso in primo piano e la mano che copre gli occhi. E, in aggiunta, una foto con un vistoso cappello di paglia in testa, a ripararle il volto e lasciando scoperta solo la bocca. Frammenti di spensieratezza, sole, vacanze, relax: così Ilary Blasi rifugge dai gossip delle ultime ore concedendosi un po’ di tempo per se stessa.

Ilary Blasi al centro del gossip: gli ultimi aggiornamenti

D’altronde sono numerosi i gossip che hanno trascinato Ilary Blasi nuovamente sotto i riflettori. Il grande amico Alfonso Signorini ha rivelato, in una lettera aperta a Chi, di aver incontrato la conduttrice questa estate e di averla vista “più inca**ata che triste“, palesando dunque il suo attuale stato d’animo. Ilary Blasi che deve anche fare i conti con la situazione legale con Francesco Totti: a settembre, come rivelato da Roberto Alessi per Novella 2000, sarebbe infatti previsto un primo incontro tra gli avvocati scelti dalla conduttrice e dall’ex calciatore.

E, in tutto ciò, deve anche fare i conti con i rumors sempre più frequenti attorno all’ex Francesco Totti e alla sua nuova presunta fiamma, Noemi Bocchi. L’ex capitano della Roma è stato infatti paparazzato sotto casa di lei nei pressi di San Felice Circeo: è solo uno degli ultimi avvistamenti ad opera di Chi, segno che la frequentazione tra i due prosegue a gonfie vele seppur nella discrezione più assoluta.













