Siamo finalmente arrivati alla giornata – e a breve alla nottata – di San Silvestro e proprio in queste ore concitate siamo certo che moltissimi tra voi stiamo cercando delle bellissime immagini auguri buon anno e Capodanno 2025 da inviare ad amici e parenti allo scoccare della mezzanotte in punto per celebrare con il sorriso l’arrivo del nuovo anno!

Come sempre in vostri aiuto accorriamo noi de ilSussidiario.net che oggi abbiamo preparato una nuova carrellata di immagini auguri buon anno che si va ad unire a quelle che abbiamo già pubblicato nei giorni scorsi; fermo restando che ovviamente nel corso delle prossime ore continueremo ad aggiornare questo pezzo per proporvene tantissime altre sempre più belle; mentre sulla stessa falsa riga delle immagini auguri buon anno sempre nei giorni scorsi (ed anche nella giornata di oggi) in altri articoli vi abbiamo proposto decine e decine di frasi da allegare ai vostri messaggi per renderli ancor più unici ed originali che – ovviamente – vi invitiamo altrettanto a controllare!

IMMAGINI AUGURI BUON ANNO E CAPODANNO 2025: DOVE TROVARE LE MIGLIORI FOTO E GIF

Anche se sappiamo che siete tutti impazienti per scoprire assieme a noi le primissime immagini auguri buon anno e Capodanno 2025, prima di lasciarvi alle nostre proposte vogliamo anche consigliarvi alcuni modi per trovarne altre semplicemente cercandole sul web: noi normalmente ci soffermiamo soprattutto sui social – in questo caso specifico X, che un tempo si chiamava Twitter -, ma anche Google Immagini potrebbe fornirvi tantissime proposte altrettanto belle ed originali pronte al download e all’invio su WhatsApp!

Similmente, se al posto delle immagini auguri buon anno preferiste puntare su quelle simpaticissime GIF vi ricordiamo che potreste altrettanto cercarle sul web (oltre a Google e ai social, esistono tantissimi siti dedicati proprio alle immagini in movimento, come il popolare Giphy o Tenor), oppure sfruttare l’apposito menù presente in tutte le chat di WhatsApp cliccando sulla faccina e sulla scritta ‘GIF’.

The shedding.

The starting over.

The being made anew. In 2025 don’t be shy, let them all happen to you! pic.twitter.com/kdz9LI1OA4 — 👑✨𝓡𝓸𝓫𝓲𝓷 ✨👑 (@QueenMalarcher) December 29, 2024

Non è febbraio il mese più corto dell’anno ma Dicembre,adoro il Natale,le luci , i presepi,il buon cibo,quest’anno mi sono superata😃col passare degli anni la tavola però è diventata piccola piccola,ma va bene così. pic.twitter.com/up0zbgQQys — ✝️👸regina delle nevi👸✝️ (@incorreggibile) December 22, 2024

Buon ultimo weekend dell’anno 🌲🌞 pic.twitter.com/j0pWQLFrE3 — Grasso Maria (@GrassoMaria6) December 29, 2024