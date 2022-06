IMMAGINI AUGURI BUONA MATURITÀ 2022/ Foto, video e meme verso l’esame

Immagini auguri buona Maturità 2022: i meme

Manca ormai sempre meno all’esame di maturità. Mentre tra i candidati salgono l’ansia e l’adrenalina per la necessità di affrontare una delle sfide più importanti della propria vita, che partirà proprio oggi con il via dalla prima prova, quella di italiano, non manca chi esorcizza le proprie paure sui social. Come ogni grande traguardo, infatti, l’esame di maturità fa paura gli studenti, che vedono condensarsi davanti ai propri occhi cinque anni interi fatti di studio e sacrifici. Sui social, troviamo allora anche chi scherza sulla propria situazione creando simpatici meme, come quello che segue:

io stanotte mentre ascolto notte prima degli esami sapendo di non saper scrivere neanche un bigliettino di auguri e che le addizioni sono le uniche cose che so fare di matematica #maturita2022 pic.twitter.com/muqzzMESON — 𝐞𝐮𝐠⛈ vs maturità (@nullaesiste) June 21, 2022

Immagini auguri buona Maturità 2022: si parte con la prima prova scritta

Oggi, mercoledì 22 giugno 2022 è la data simbolo che segna l’inizio di un viaggio importantissimo per numerosi studenti di tutta Italia: gli esami di maturità. Al via con la prima prova scritta, il tema di italiano, cui farà seguito una seconda prova scritta e, infine, il colloquio orale conclusivo. Si ritorna ad affrontare gli esami in presenza dopo 2 anni di Covid, che hanno stravolto le abitudini di studenti, professori e commissioni. Anni complicati in cui hanno prevalso le difficoltà della didattica a distanza e la mancanza di socializzazione tra studenti, bloccati a casa a seguire le lezioni attraverso lo schermo di un computer.

Ora però il traguardo è vicino per numerosi maturandi. E per esorcizzare tensione e preoccupazioni, sono numerosi i messaggi e le immagini di auguri di buona Maturità 2022 che stanno circolando su Twitter e sui principali social. Foto, video e meme condivisi dagli stessi maturandi per augurarsi buona fortuna e per prendere questa avventura anche con un filo di ironia.

Immagini auguri buona Maturità 2022: foto, video e meme per esorcizzare sui social ansie e paure

Sono numerosissimi i contenuti in circolazione sul web in queste ore, frasi o immagini per fare gli auguri di buona Maturità 2022: come il grazioso “cincillà della fortuna” da condividere sui social se si vuole passare la prova d’esame. Come ogni anno, spopola sul web anche la canzone simbolo di questo delicato periodo di transizione della nostra vita: Notte prima degli esami di Antonello Venditti, colonna sonora dell’omonimo film del 2006.

C’è invece chi la prende con ironia, e prova a trasmetterla insieme a immagini e video di auguri di buona maturità 2022: ad esempio, condividendo lo screen delle numerose sveglie programmate per la mattina del primo giorno d’esame, con la speranza di svegliarsi in tempo. E c’è chi, con altrettanta ironia, condivide un video di Gemma Galgani in lacrime a Uomini e donne, immedesimandosi in lei di fronte alle tracce del tema di italiano. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti: che sia un messaggio d’incoraggiamento, una canzone o un ironico video, il web aiuta in questo senso a contenere l’ansia di giorni così importanti.

Guarda qui sotto video e immagini di auguri di buona Maturità 2022

l’ansia e la paura di non sentire la sveglia domani mattina #maturita2022 pic.twitter.com/MjTxJvu2SW — mavi🐌 || capospedizione delle opposite -3 (@gridopiano) June 21, 2022

io domani mentre leggerò tutte quelle tracce #maturita2022 pic.twitter.com/DmzsiAf1pB — itsme vs maturità (@lostinthefir) June 21, 2022













