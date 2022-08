Infortunio Zaniolo spalla sinistra/ Roma in ansia: salta la Juventus? Ecco come sta

Apprensione in casa Roma per l’infortunio di Nicolò Zaniolo durante la partita con la Cremonese. Dopo quello di Georginio Wijnaldum, fermato da una frattura alla tibia per uno scontro in allenamento, l’allenatore José Mourinho perde un altro pezzo pregiato. L’auspicio, però, è che per il fantasista italiano il responso dei medici sia più clemente e che l’entità dell’infortunio non sia grave. Al momento le immagini che arrivano dall’Olimpico lasciano tanti dubbi.

Tutto è accaduto al 41esimo minuto, quando la corsa di Zaniolo è stata fermata da Lochoshvili con un intervento deciso ma corretto dal punto di vista disciplinare. A quel punto però il calciatore giallorosso ha faticato a rialzarsi, lamentando un problema alla spalla sinistra. Mentre Mourinho mandava a scaldarsi El Shaarawy, avendo intuito che non si trattava di un problema di poco conto, i sanitari provavano a verificare le condizioni di Zaniolo. Ma alla fine il verdetto è stato quello della sostituzione.

INFORTUNIO ZANIOLO, ULTIME NOTIZIE ROMA: “SENSAZIONI NON POSITIVE”

Nicolò Zaniolo tra le urla di dolore ha subito indicato la spalla ai sanitari della Roma, poi ha lasciato in campo in barella, tenendosi il braccio dolorante. Dalle immagini, in effetti, si evince come il centrocampista della Roma sia caduto in maniera scomposta. Dunque, la speranza è che abbia riportato una contusione risolvibile con un po’ di cure e riposo. Il tutto comunque è andato in scena in uno stadio Olimpico ammutolito, evidentemente traumatizzato dai precedenti infortuni che hanno colpito Zaniolo, ma soprattutto preoccupato in vista degli accertamenti medici a cui il calciatore sarà sottoposto nelle prossime ore.

Infatti, Zaniolo è stato subito condotto negli spogliatoi, dove verrà inizialmente visitato dai medici dello staff della Roma, per poi sottoporsi ad analisi strumentali e quindi accertamenti diagnostici più approfonditi. “In questo momento non sta assolutamente bene, le sensazioni non sono positive“, afferma un inviato di Dazn. La speranza in casa Roma è che arrivino buone notizie.











