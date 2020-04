Irama/ Da Giulia De Lellis a Victoria Stella Doritou:”senza le donne sarei un casino” (Verissimo)

Irama si sta divertendo a cambiare look in questi giorni di quarantena. Pochi giorni fa, il cantante di Milano, il suo ultimo singolo, ha mostrato sui social il suo nuovo outfit casalingo: “Milano, 31 marzo. Giorno 10.000 di quarantena. Ho trovato il look della settimana”, scrive. Nelle foto lo vediamo con il cappello, un plaid usato come mantella e sotto solo una canottiera e i boxer neri, ai piedi le pantofole. Clicca qui per guardare le foto di Irama. Un momento divertente che ha entusiasmato i fan, anche se ci sono stati altri momenti nella settimana in cui il giovane artista è tornato serio. “Non smetterò mai di ringraziarvi per tutto quello che state facendo per noi ogni giorno”, aveva scritto pochi giorni prima, “voi siete i veri eroi!”. I destinatari del suo post sono i medici dell’ospedale Niguarda di Trieste, un repost di un video con cui lo staff ha deciso di ringraziarlo per la canzone ricevuta. “E tu sei stato un eroe a dare loro questo grande aiuto”, commenta una fan, “Che bello fare del bene con la musica”, aggiunge un’altra.

Oggi, sabato 4 aprile 2020, Verissimo – Le Storie trasmetterà una recente intervista a Irama, trasmessa nel marzo dell’anno scorso. Un periodo particolare quello, per l’artista, dato che le dichiarazioni fatte a Silvia Toffanin hanno preceduto di pochi giorni la sua rottura con Giulia De Lellis. Su quest’ultima tra l’altro erano circolati dei rumors all’epoca: alcuni avevano ipotizzato che fosse lei la destinataria del brano di Irama, dal titolo Tu vuoi sposarmi. Nel salotto di Canale 5, il cantante invece aveva chiarito: la canzone rappresenta “Quello che vorrei nel momento in cui dovessi chiedere di sposarmi a una persona”. Clicca qui per rivedere il video di Irama.

IRAMA TRA GIULIA DE LELLIS E VICTORIA STELLA DORITOU

Irama ha sempre mantenuto la massima riservatezza sulla sua storia con Giulia De Lellis, terminata ormai un anno fa. “Siamo due ragazzi giovani che stanno vivendosi quel momento, va tutto bene, tutto normale”, ha dichiarato poco prima della rottura a Verissimo, “si sta sempre meglio con una donna affianco. Io senza le donne sarei un casino, ma da quando sono nato, ci ordinate molto”. Nell’intervista, che verrà trasmessa in replica nel pomeriggio di oggi, Irama ha ripercorso anche il suo primo incontro con l’influencer: “In un appartamento, stavo scegliendo le foto per un progetto, lei è entrata e io ho detto ‘Ciao’ e lei ha detto ‘Ciao’. Una cosa normale”.

Adesso c’è invece un altro amore nella vita di Irama e porta il nome di Victoria Stella Doritou. Anche in questo caso, l’artista ha preferito non parlare troppo della loro relazione, ma lo scorso febbraio erano emersi dei rumors, grazie a Diva e Donna, riguardo alla possibilità che i due fossero alla ricerca di un appartamento in cui convivere. Facile credere che con l’emergenza sanitaria ancora in corso il progetto dei due ragazzi sia sfumato: da quanto ne sappiamo, in questi giorni si trova a casa dei genitori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA