Irama zittisce i rumors/ “Dicono che voglio andarmene, ma questa è casa mia”

Niente “fuga di cervelli” per Irama: il cantante rimarrà ufficialmente in Italia

È ufficiale questa volta non ci sarà nessuna “fuga di cervelli”, o meglio di talenti: il cantante Irama ha zittito una volta per tutte le malelingue, negando il gossip secondo cui si stava per trasferire in America Latina. All’anagrafe Filippo Maria Fanti, il cantante ha raggiunto un primo successo nel 2018 grazie alla vittoria del programma Amici di Maria De Filippi. Poi, con talento e dedizione, ha aumentato la schiera dei suoi fan, anche grazie alle partecipazioni al Festival di Sanremo, l’ultima l’anno scorso, dove si è mostrato in modo inedito con il singolo commovente Ovunque Sarai. Quest’estate poi, il 26enne, è tornato alla ribalta con canzoni fresche dai ritmi latini, in particolare con l’ultimo singolo PamPamPamPamPamPamPamPam, ha raggiunto più di 10milioni di ascolti.

Recentemente però un rumors lo ha visto coinvolto: quello per cui Irama si stesse per trasferire in America latina, lasciando per sempre l’Italia; inutile dire che la notizia ha fatto infuriare molti fan. Ad alimentare il gossip era stata anche un’intervista del cantate stesso per Il Messaggero dove aveva dichiarato: “Mi piacerebbe andare in america latina, raccogliere influenze locali per contaminare la mia musica. E al tempo far conoscere al pubblico di quei paesi il nuovo pop italiano”, aveva detto.

Irama non lascia l’Italia: vuole andare in America Latina in “vacanza”, per studiare e acquisire nuove sonorità…

È così che è stato Irama stesso a negare il rumors secondo cui sarebbe in procinto di trasferirsi di America Latina, il cantante lo ha fatto tramite un bel post Instagram dove ha lanciato un messaggio ben chiaro: non lascerà l’Italia! In particolare Irama ha pubblicato il video del suo ultimo live, quello del 13 agosto al Red Valley Festival, a Olbia, nel momento in cui infiamma la platea, di più di 14mila persone, con il suo nuovo singolo PamPamPamPamPamPamPamPam. E sotto il video ecco che cosa ha scritto: “Dicono che voglio andarmene, ma questa è casa mia”. I fan non possono che essere felici della scelta e i commenti positivi proliferano sotto al post: “Che bello sentirtelo dire, sei casa per tutti noi”.

In definitiva dunque Irama vuole solo fare una “vacanza” in America latina per acquisire nuove sonorità, visto che sta lavorando a un nuovo progetto: un album interamente in spagnolo insieme al suo produttore Giulio Nenna. Anche il suo ultimo successo è nato così, per farlo infatti aveva raccontato, sempre al Il Messaggero, di essere “Volato a Miami per conoscere autori latini”, spiegando come il pezzo fosse un “esperimento di dembow“, un genere musicale della Giamaica caratterizzato da “ritmo coinvolgente, tra elettronica e sensualità“.

