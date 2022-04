Isola dei Famosi 2022/ Addio look maneskiniani dei Cugini di Campagna, “famiglia” vs arroganza chi vincerà?

ISOLA DEI FAMOSI 2022, COSA CI RESTA DOPO LA SESTA PUNTATA?

Neanche il tempo di sfoggiare le sue mutandine dorate, che Silvano Michetti dei Cugini di Campagna è già tornato a casa (squalificato per una bestemmia). Peccato! Sarebbe stato bello vedere altri look maneskiniani all’Isola dei Famosi 2022! Prima si diceva: «È durato come un gatto in tangenziale». Ora si dice: «È durato quanto un Cugino di Campagna», infierisce Nicola Savino nel corso della sesta puntata. Nick Luciani, l’altro cugino, invece è sbarcato su Playa Sgamada e in seguito a una prova è rientrato in gioco con Blind. Nella 6ª puntata dell’Isola dei Famosi 2022 a dar bella prova sono stati senz’altro Alessandro Iannoni, che davanti una prova ha convinto la mamma a mangiare la lasagna («E magnatela!») preferendo rimanere legato a lei da una fune fino a lunedì, e i fratelli Tavassi, messi alla prova dalla decisione di continuare a giocare come coppia o singoli. Ma seppur sull’isola dei Famosi abbiano continue liti, «qua ho la fortuna di avere un pezzo di famiglia. È un privilegio e me lo tengo!», annuncia Edoardo Tavassi.

Blind, la mamma gli fa causa: "Aiutami economicamente"/ Chiesti gli alimenti per...

I RODRIGUEZ CONTRO ILONA STALLER ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2022…

La “famigghia”, fratellanza e figliolanza sembrerebbero perciò primeggiare. Non però quella formata dalla coppia Rodriguez. Dopo la puntata di ieri come non avere nella testa le parole di Bugo: «Le brutte intenzioni la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa». In particolare l’arroganza di Jeremias verso Ilona Staller. Oltre al fatto che non ci si rivolge così a una signora, come ben precisa Vladimir, ha sempre circa quarant’anni in meno di lei, insomma! Secondo papà Gustavo, Ilona sembrerebbe addirittura «una persona inerte che non fa nulla».

Floriana Secondi abbandona l'Isola dei Famosi?/ "Basta, voglio andare a casa"

Ma su Playa Acopiada all’Isola dei Famosi le condizioni avverse, come la mancanza di pesci (anche in Honduras si sente il cambiamento climatico), hanno iniziato a mettere a dura prova tutti i concorrenti provocando veri e propri contrasti. Secondo tutti gli isolani infatti, Ilona Staller sembrerebbe fare troppo poco. Mentre Nicolas Vaporidis, il “Sampei dell’Isola”, sembrerebbe avere il monopolio sugli attrezzi e fare troppo sempre e solo davanti alle telecamere. Il naufrago controbatte:«Hanno al forza di stare sul bagnasciuga ma non di prendere quattro paguri. Sembra che lo faccia per primeggiare… ho semplicemente fame!».

Zequila Vs Lory Del Santo: "Marco è succube, non dice una parola"/ E su Jovana...

ISOLA DEI FAMOSI 2022, LO SCONTRO SUI “DEBOLI”

Nel tritatutto anche Lory Del Santo secondo cui sull’Isola dei famosi 2022 le persone più deboli sono messe alla gogna. E non sembrerebbe avere torto. Infatti secondo Clemente Russo: «I più deboli vanno eliminati. Elimino quelli che danno meno». Anche se un po’ contraddittoria come affermazione, da quando la debolezza fisica coincide con il dare meno? Questa è la visione dell’ex pugile.

Meno male che c’è Vladimir che rivolgendosi prima alla coppia dei Rodriguez e poi a Clemente ha chiarito: «Se pensi che solo chi fa qualcosa o pesca, ha il diritto di mangiare e gli altri no, non hai capito nulla dello spirito dell’isola, dello spirito comunitario». «Volevo ricordare che l’isola si vince con una prova. Ma non solo una prova di muscoli. Anche con il cervello».

Perciò fino a qui, oltre alla “famigghia”, sembrerebbe primeggiare la forza e l’arroganza. Speriamo vinca la prima!











© RIPRODUZIONE RISERVATA