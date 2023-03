Isola dei Famosi 2023: concorrenti e cast/ Alvin inviato, tra i vip Serena Enardu e Marco Predolin. I rumors

L’Isola dei Famosi 2023, confermato Alvin nel ruolo di inviato

Va delineandosi il nuovo cast de L’Isola dei Famosi, in partenza dal prossimo 17 aprile con una nuova, attesissima edizione. Ilary Blasi scalda i motori e anche la macchina organizzativa sembra ormai ben avviata, sebbene ci sia ancora da sciogliere il nodo legato al ruolo di inviato. Tanto si è discusso riguardo questa figura, con Alvin che è stato messo in discussione e con numerosi nomi della televisione e dello spettacolo che sono stati proposti come possibili sostituti: da Paolo Ciavarro a Filippo Bisciglia, sino al sogno proibito di Mediaset (seppur quasi irrealizzabile) Can Yaman.

Ora, però, sono in arrivo conferme importanti. A riportarle è TvBlog, che anticipa che sarà ancora Alvin l’inviato ufficiale del reality. Negli ultimi giorni si è parlato di una presunta lite in corso tra lo showman e Ilary Blasi. Inoltre, nella giornata di ieri, ha fatto rumore il post Instagram di Alvin in cui “minacciava” la collega di rendere pubblici alcuni audio. Un po’ di velata preoccupazione nei fan, sebbene la maggior parte dei followers ha subito pensato potesse trattarsi di uno scherzo e di un modo per fare pubblicità al programma in arrivo.

L’Isola dei Famosi 2023, il cast si allarga: i naufraghi protagonisti

La squadra de L’Isola dei Famosi, dunque, è quasi al completo: Ilary Blasi alla conduzione, Alvin confermato come inviato e la coppia composta da Enrico Papi e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti. E il cast di naufraghi? Sempre TvBlog rivela che ci saranno Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Cristina Scuccia (la celebre ex Suor Cristina), Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes e Fiore Argento.

A questi si aggiungono poi altri nomi, come quelli delle sorelle Elga e Serena Enardu, il modello Cristopher Leoni e la modella Claudia Motta, oltre a Gian Maria Sainato e Marco Predolin. Un cast variegato e pronto a tuffarsi in questa nuova avventura televisiva. Il 17 aprile è la data da segnare sul calendario per assistere alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che prenderà il testimone del Grande Fratello Vip 2022, in chiusura il 3 aprile.

