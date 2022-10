Iva Zanicchi: “Mi dicevano che ho piedi da uomo”/ “Mariotti, ti do due calci in cu..”

Iva Zanicchi: “Me lo mettono in quel posto tutti i sabati”

Nella puntata di oggi di Domenica In, nel salotto di Mara Venier, con Iva Zanicchi si è a lungo parlato della puntata di ieri sera di Ballando con le stelle, caratterizzata da parecchie polemiche tra la giuria, soprattutto per i voti altalenanti e definiti, da alcuni, scorretti. Importante, però, è stato il momento del chiarimento definitivo tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, dopo quanto successo nella scorsa puntata di Ballando con le stelle.

Iva Zanicchi ha commentato il suo comportamento di ieri sera, dimostrandosi calma e pacata, come non si è mai fatta vedere in televisione. Allo scosciante applauso per la sua performance da parte del pubblico di Domenica In, Iva ha risposto ringraziando, ma scherzando anche sul fatto che tanto “me lo mettono in quel posto ogni sabato”. Parlando di ieri sera, invece, Iva Zanicchi ha sottolineato che “mi sono comportata da grande signora”. Rivolgendosi, poi, a Guillermo Mariotto, presente anche lui nel salotto di Mara Venier, ha detto che da lui “mi aspetto di tutto, perché quando mi hai detto che ho i piedi bellissimi e la caviglia sexy, allora puoi fare quello che vuoi”, ricordando che “da piccola mi dicevano tutti che ho i pieri da uomo”, scherza mostrando fieramente le caviglie allo studio di Domenica In.

Iva Zanicchi a Guillermo Mariotto: “Ma se ti do due calci in cu..?”

Sempre commentando la puntata di ieri sera di Ballando con le stelle, durante il salotto di Domenica In, ha preso la parola Guillermo Mariotto. Secondo lui Iva Zanicchi “giocherella, e va bene perché è il suo personaggio, ma è alta, bella, donna e c’è tutto quello che serve per andare in finale”, sottolineando che “io non cedo, ti voglio vedere in finale”. Secondo alcuni, però, la presenza scenica della Zanicchi ieri sera è stata piuttosto sottotono, e ha questo ha voluto rispondere lei.

“Ti dirò la verità”, dice Iva Zanicchi, “io sono istintiva, non mi preparo, quando sono lì se mi scappa, mi scappa, ma mi hanno criticato tutti, io ho sofferto”. Sua figlia le diceva “mamma vieni a casa”, mentre la nipote insisteva perché si facesse forza e lei ha deciso di farlo. Riguardo, invece, le polemiche con Selvaggia Lucarelli, mentre il discorso si stava facendo piede tra i commentatori del salotto, è stata Mara Venier a mettere un freno. “Mi pare che Selvaggia abbia detto ‘basta, non ne parliamo più’, e sinceramente io oggi a Domenica In non ne vorrei parlare più”, ringraziata di cuore da Iva Zanicchi.

Mara ha rivelato anche un piccolo retroscena del programma, raccontando che “stamattina sono venuti in camerino i miei autori e mi hanno detto ‘abbiamo tutto’”, riferendosi ai filmati dei litigi tra Zanicchi e Lucarelli, ma Mara ha risposto: “Bene, allora togliate tutto perché non ne voglio parlare più”. Infine, dopo gli interventi degli altri ospiti, che discutevano sulla legittimità dei voti di ieri sera a Ballando con le stelle, Iva Zanicchi si è rivolta nuovamente a Mariotto chiedendogli, scherzosamente, di darle un 10 alla prossima votazione, “se qui in diretta ti do due calci in culo”.

