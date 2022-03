James Casella, figlio Giucas Casella/ Medico chirurgo e papà: chi è il grande amore del Mago

Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, Giucas Casella ha mostrato un cuore d’oro. Il mago ha un legame particolare soprattutto con suo figlio James, suo grande amore. Chi è il ragazzo, sempre nei pensieri del papà, anche nel corso della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia? James è un medico chirurgo: non ha dunque seguito le orme del padre, scegliendo tutt’altra carriera rispetto a quella dello spettacolo.

Valeria Perilli, compagna di Giucas Casella/ Pronti per le nozze, sarà la volta buona?

Nato a Roma nel 1987, James Casella è figlio della breve relazione tra Giucas Casella e Carol Torr. L’uomo è un medico specializzato in chirurgia generale. Dopo essersi laureato in medicina, James ha lavorato prima presso l’ospedale San Camillo Forlanini di Roma e poi al Nuovo Ospedale dei Castelli, in provincia della Capitale, dove lavora tutt’ora. Dopo la laurea, si è specializzato in chirurgia generale. L’uomo ha passato gran parte della la sua infanzia con il padre Giucas e la compagna Valeria Perilli: pochi e sporadici, infatti, i rapporti con la madre.

Carol Torr, l'ex compagna di Giucas Casella/ "In Tribunale ho avuto l'affido totale"

James Casella, chi è la mamma? Il rapporto con la donna

James Casella è cresciuto perlopiù con suo padre Giucas. Fin da quando i suoi genitori si sono detti addio, infatti, è rimasto a vivere con l’illusionista, che si è poi accompagnato con un’altra donna. L’uomo, a 30 anni, ha deciso di riallacciare i rapporti con la madre. Proprio lei, ai microfoni di Barbara D’Urso, ha spiegato: “È stata una scelta di Giucas quella di crescere da solo il bambino, non era costretto a farlo. Poteva aiutarmi e l’avremmo cresciuto insieme”. Giucas, ospite di “Vieni da me”, ha ribattuto alla ex compagna: “Ha visto James poche volte, ma non ha mai chiesto di vederlo di più, e proprio per questa ragione le sue dichiarazioni mi fanno stare male. Mi ha accusato di aver ostacolato il loro rapporto, ma non è vero perché poteva vederlo quando voleva”.

Chi è il quinto finalista Grande Fratello Vip/ Eliminato Giucas Casella o Jessica Selassié…

Inizialmente, Giucas non voleva un figlio. “Non ho amato Carol e non volevo un figlio da lei – ha dichiarato il Mago -. Quando mi ha comunicato di essere incinta non mi sono più fatto vivo. A un mese dal parto, però, mi ha nuovamente contattato dicendomi che non poteva più mantenerlo”. Proprio dopo le difficoltà della compagna, Giucas ha cambiato idea, anche su consiglio dell’amico Pippo Baudo. Tra i due c’è un rapporto strettissimo: papà e figlio non possono fare a meno l’uno dell’altro. James Casella è sposato con una collega, Livia. Insieme alla moglie, ha reso per la prima volta Giucas nonno. A maggio 2020, infatti, il prestigiatore ha raccontato in tv che a breve sarebbe diventato nonno. Qualche mese più tardi, è nato Giacomo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA