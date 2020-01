Jasmine Carrisi/ Diavoletta su Instagram e futuro da attrice (Domenica Live)

Jasmine Carrisi è ormai cresciuta e con la sua bellezza, ereditata da mamma Loredana Lecciso e da papà Al Bano Carrrisi, è pronta a conquistare il mondo. Su Instagram, la figlia di Loredana e di Al Bano continua a pubblicare foto e video in cui si mostra, bellissima, in compagnia delle sue amiche sfoggiando anche il suo lato sexy. In attesa di tornare in tv come ospite di Domenica Live, infatti, Jasmine si è divertita a stuzzicare i followers pubblicando una storia in cui si diverte a dare un bacio ad un’amica. Un gesto naturale e spontaneo quello di Jasmine che, come molte ragazze della sua età, dimostra il proprio affetto alle amiche anche attraverso baci saffici durante una serata di divertimento. Sempre più seguita sui social dove, ormai, conta più di 55mila followers, la piccola Carrisi che, fisicamente ricorda anche le sorelle Cristel e Romina Junior, come tutte le web star, deve tuttavia fare i conti anche con gli haters che continuano ad accusarla di essersi rifatta. Accusa che Jasmine rimanda puntualmente al mittente.

JASMINE CARRISI: FUTURO DA ATTRICE PER LA FIGLIA DI AL BANO E LOREDANA LECCISO?

Jasmine Carrisi sta portando avanti i propri studi, ma ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per seguire le orme di papà Al Bano. Dotata di una bellissima voce e con una grande passione per la musica, Jasmine potrebbe decidere di provare davvero a diventare una cantante. Tuttavia, il suo futuro potrebbe essere anche nel mondo del cinema. La figlia di Al Bano ha già alle spalle un’esperienza avendo partecipato con il ruolo di Isabella d’Aragona alla pellicola in costume a sfondo rinascimentale La dama e l’ermellino diretta da Lorenzo Raveggi. Con uno sguardo magnetico e una bellezza fuori dal comune, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso potrebbe lanciarsi davvero anche nel mondo della recitazione. L’arte, dunque, sembra scorrere nelle vene della piccola Carrisi che, diversamente dalle sorelle potrebbe provare davvero a seguire le orme del padre.

JASMINE CARRISI SINGLE? NESSUN FIDANZATO UFFICIALE MA…

Jasmine Carrisi è ancora single o ha trovato un fidanzato? Dalle foto che pubblica sui social, nella vita della figlia di Loredana Lecciso, non sembra esserci un ragazzo. La piccola Carrisi, infatti, si mostra continuamente in compagnia degli amici anche se i corteggiatori non le mancano. Nelle ultime settimane, al nome di Jasmine, è stato accostato quello di Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e Marianna Morandi nonchè nipote di Gianni Morandi. La coppia Jasmine Carrisi e Giovanni Antonacci aveva già scatenato l’entusiasmo dei paparazzi, ma a smentire tutto ci ha pensato proprio Jasmine che, tuttavia, continua ad essere un obiettivo degli esperti di gossip. Nel 2020, dunque, nella vita della piccola Carrisi arriverà anche l’amore^



