Javier Martinez/ Ilaria:”Io di notte ti penso sempre” ma lui… (Temptation Island)

Javier Martinez è uno dei protagonisti della sesta edizione di Temptation Island 2019. Il tentatore argentino, infatti, ha fatto breccia nel cuore di Ilaria Teolis, la fidanzata di Massimo Colantoni, che nelle ultime settimane si è molto avvicinata al ragazzo. Inizialmente la ragazza si era dimostrata “fedele” nei confronti del fidanzato Massimo che nel villaggio dei fidanzati però ha dimostrato tutt’altro atteggiamento. Dopo un flirt iniziale con Federica Lepanto, Massimo si è lanciato tra le braccia di Elena Cianni spingendo così la sua fidanzata Ilaria tra le braccia del bel pallavolista argentino. Così Ilaria, giorno dopo giorno, si è sempre più avvicinata a Javier arrivando a confessargli parole importanti. “Io di notte ti penso sempre” le ha detto Ilaria, ma il ragazzo non è da meno visto che durante l’ultima puntata ha portato la ragazza a conoscere il padre e il fratello.

Javier confessa a Ilaria: “Sono troppo felice”

La complicità scattata tra Javier Martinez e Ilaria Teolis è palese e sotto gli occhi di tutti. I due hanno trascorso moltissimo tempo insieme parlando di rapporti di coppia, ma anche di un ipotetico futuro insieme. Un flirt che potrebbe davvero spingere Ilaria ad uscire dal programma senza il fidanzato Massimo Colantoni considerando anche i comportamenti avuti con le tentatrici. La ragazza però non nasconde di essere dubbiosa nei confronti del bel pallavolista argentino nonostante il gesto importante di presentarle la famiglia. Sorpresa ed incredula, Ilaria ha conosciuto i familiari di Javier, che non nasconde il desiderio di volerla riportare un giorno dalla sua famiglia. Non solo, il tentatore si lascia scappare anche frasi importanti come: “sono troppo felice che sia successo tutto questo. Non potevo vivere un’esperienza più bella”.

Javier Martinez e Ilaria: è amore?

E’ scattato l’amore tra Javier Martinez e Ilaria Teolis? Non è dato saperlo. Una cosa è certa, i due sono sempre più vicini e la loro complicità è davvero sotto gli occhi di tutti. Le cose tra i due procedono alla grande soprattutto dopo la scorsa puntata quando Ilaria, dopo aver visto i filmati del fidanzato Massimo sempre più preso dalla tentatrice Elena, è scoppiata in lacrime correndo dal tentatore argentino a cui ha confidato: “con te mi sento bene”. Subito dopo il falò e dopo aver visto i filmati del fidanzato Massimo con la single Elena, Ilaria si è lasciata scappare: “subito ci corro, ci vado a braccia aperte da Javier”. E così è stato: una volta tornata nel villaggio dei single, Ilaria ha cercato subito il conforto di Javier a cui ha detto: “dovrei dare i numeri ma quando mi ritrovo con te non ci penso più”. Cosa succederà durante la prossima puntata? Javier e Ilaria usciranno insieme dal programma?



