Jean Cristophe Moroni rilancia Svalutation/ Video con Flavia Vento, Elena Morali e…

Jean Cristophe Moroni, omaggio ad Adriano Celentano

Jean Cristophe Moroni non si ferma. Dopo l’uscita de “L’amore irrazionale“, il cantante francese è pronto a lanciare un nuovo singolo, anche questo accompagnato da un video. Una canzone anche in questo caso attuale. Si tratta della rivisitazione di “Svalutation“, la celebre canzone di Adriano Celentano che ha fatto ballare intere generazioni. Quello di Jean Christophe Moroni è anche un omaggio, oltre che remake. Magari anche un’operazione “lifting”. Proprio in questi giorni la produzione sta girando il video per Jean Cristophe Moroni a Sanremo, e più precisamente al Miramare Hotel.

Si è scelto di puntare su un’atmosfera total white per rappresentare il paradiso. Sulla scena verranno rappresentati i sette vizi capitali, ognuno dei quali è raffigurato da altrettante bellissime donne del mondo dello spettacolo. C’è Flavia Vento che, ad esempio, rappresenta la rabbia. Ma ci sono anche Mercedesz Henger, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi 2022, con Elena Morali, Elisa de Panicis, Mila Suarez, Nicole di Mario, Manuela Ferrera.

Jean Cristophe Moroni “Sanremo e Flavia Vento miei portafortuna!”

La canzone è nota, il video promette di essere virale. La scelta di girarlo a Sanremo comunque non è affatto casuale: “Questa città è il mio portafortuna“, assicura Jean Cristophe Moroni. “Oltre a Flavia Vento, ovviamente!“, aggiunge il cantante francese. I due, infatti, in passato hanno avuto una relazione che ha evidentemente lasciato un segno importante nelle loro vite.

“Siamo rimasti molto amici, se lei ha un problema, mi chiama, mi chiede consigli; quando le ho proposto il video, mi ha subito detto sì, è come un piccolo trompe l’oeil“, aveva detto Jean Cristophe Moroni in un’intervista resa a Vanity Class dopo l’uscita de L’amore irrazionale. Ora si ritrovano ancora. Non sono molti i dettagli trapelati sul video della versione di Moroni della canzone di Adriano Celentano. C’è un momento in cui Mercedesz Henger ed Elena Morali, vestite anche loro di bianco, lo accolgono nell’hotel, ma bisognerà attendere il lancio della nuova versione di “Svalutation” per soddisfare ogni curiosità.

