“Jessica e Barù carinissimi insieme”/ Soleil Sorge e Katia: “Lei perfetta per lui”

La relazione tra Jessica Selassié e Barù sta appassionando tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip, che nel contempo stanno facendo il tifo per la coppia. Anche Soleil Sorge e Katia Ricciarelli dopo la puntata si sono complimentate con la principessa pe non aver mollato la presa e aver insistito con il concorrente. La soprano aveva già dato la sua benedizione ai due concorrenti durante la puntata.

Soleil Sorge, alla fine della puntata ha ammesso: “Io sono contenta perché sarebbero carinissimi insieme, ma lui diceva che non voleva niente. Lei come fidanzata, ma anche come amica, è proprio perfetta, non le puoi dire niente” elogiando la bravura di Jessica Selassié: “Ma magari a Barù gli capitasse una cosa così”.

Katia Ricciarelli si è dimostrata d’accordo con la confessione di Soleil Sorge, e parlando della coppia tra Barù e Jessica Selassié ha ammesso: “Mi ha fatto impressione vedere lui con un gesto così affettuoso, con la mano sulla spalla. Visti da dietro sembravano una coppia. È in gamba lei… sa fare tutto, è intelligente” continuando: “A me piace molto lei, anche con me è sempre molto dolce”.

Barù la scorsa settimana, scherzando, aveva promesso alla ragazza che se avesse superato indenne la nomination il giorno dopo la puntata avrebbe dato un bacio alla principessa: manterrà la sua promessa, finalmente si lascerà andare? Tra l’altro c’è da dire che la Princess ha campo libero dopo che Alex Belli è rientrato nella casa del GF Vip 2021, facendo pace con la moglie Delia Duran. La modella venezuelana non ha mai nascosto il suo interesse per il food blogger, arrivando anche a baciarlo, seppur per scherzo, ma dopo la ritrovata alchimia, rigorosamente artistica, con l’attore di Centovetrine, Barù non sembrerebbe essere più un obiettivo.

