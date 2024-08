Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, teme una nuova Capitol Hill nel 2025. Dopo quanto accaduto a gennaio 2021, con l’assalto al congresso Usa da parte dei sostenitori di Donald Trump, il commander in chief Usa uscente teme che la situazione possa ripetersi qualora dovesse vincere le elezioni la sua attuale vice, Kamala Harris.

ELEZIONI USA 2024/ Harris-Walz, la "coppia" dem molla Biden e insegue la sinistra (liberal)

Lo ha spiegato senza troppi giri di parole parlando con i microfoni della CBS nelle scorse ore, dicendosi di “non essere affatto sicuro” che l’eventuale trasferimento di potere dallo stesso Joe Biden alla Harris possa essere pacifico. Per Biden, quando Donald Trump dice che ci sarà “un bagno di sangue” in caso di una sua sconfitta alle elezioni del prossimo novembre 2024, intende realmente che potrebbe esserci una forte reazione, paventando nuovi brogli così come accaduto durante le elezioni del 2020.

Tim Walz, chi è candidato vicepresidente Usa di Kamala Harris/ Ex insegnante e allenatore, ora governatore

JOE BIDEN “NEI DISTRETTI LOCALI LE PERSONE STANNO CONTANDO I VOTI”

Joe Biden ha poi sottolineato le “stranezze” che stanno già avvenendo nei distretti locali, “dove le persone contano i voti”, aggiungendo poi che non si può amare il proprio Paese, in questo caso gli Stati Uniti, solo quando si vince. Il riferimento al “bagno di sangue” è a quanto avvenuto in occasione di un comizio elettorale di Donald Trump in Ohio durante lo scorso mese di marzo, dichiarazioni che avevano scatenato un bel po’ di polemiche fra i democratici, polemiche stoppate sul nascere dallo stesso tycoon che aveva parlato semplicemente di ricadute per quanto riguarda la politica economica del Paese, che in caso di vittoria di Joe Biden (ex candidato Dem), per Trump sarebbe andata al collasso.

“Kamala Harris nascose vendita choc organi feti abortiti”/ NYPost: “Poi Planned Parenthood finanziò i Dem”

Già all’epoca James Singer, portavoce della campagna di Biden, aveva affermato che tali dichiarazioni dimostravano inequivocabilmente che Trump “vuole un altro 6 gennaio, ma il popolo americano gli darà un’altra sconfitta elettorale questo novembre perché continua a respingere il suo estremismo, la sua passione per la violenza e la sua sete di vendetta”.

h2>JOE BIDEN E IL “BAGNO DI SANGUE” DI TRUMP

Trump aveva a sua volta replicato tramite il social Truth, dicendo che i media avevano enfatizzato le parole “bagno di sangue”, anche se sapevano perfettamente a cosa si riferisse il tycoon. Lo scorso mese di giugno, quando gli è stato chiesto se avrebbe accettato in ogni caso l’esito della campagna elettorale del prossimo novembre, Trump aveva replicato in maniera affermativa ma solo se i risultati “fossero state elezioni giuste e legali”, aggiungendo che non c’era “niente che avrebbe preferito fare”.

Joe Biden è però sempre stato dubbioso a riguardo, e in occasione del famoso dibattito tv, si era rivolto così al suo sfidante: “Ti dico una cosa, dubito che accetterai il risultato perché sei un tale piagnone. L’idea che se perdi di nuovo, accetti qualsiasi risultato… non sopporti la perdita, qualcosa è scattato in te quando hai perso l’ultima volta”. Vedremo cosa accadrà il prossimo gennaio, con la speranza che tutto possa filare liscio.