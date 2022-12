Jolanda, figlia Francesco Renga e Ambra Angiolini/ “Sono brutta? Le cose importanti…”

Jolanda Renga: “Mi dicono che sono brutta ma…”

È diventato virale lo sfogo di Jolanda Renga, arrivato attraverso TikTok. La figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, in un video che ha fatto il giro del web tanto da arrivare su varie testate giornalistiche, comincia così: “Sono Jolanda o la figlia brutta. ‘Sei brutta’ è una cosa che mi dico sempre da quando sono piccola. Oggi ho deciso di chiedermi scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza“.

La figlia del cantante e della nota attrice e conduttrice si riferisce ad alcuni commenti di utenti che la accusano di non essere bella, prendendola in giro. Nel video, Jolanda prosegue: “Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. In realtà il mio desiderio nella vita è di fare cose importanti, che contano, e tentare di migliorare un po’ il mondo. Io tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia, al mio aspetto, perché questo non resterà per sempre”.

Jolanda Renga e Leonardo, frutto dell’amore tra Ambra Angiolini e Francesco

Come si evince dalle parole pronunciate nel video, a lungo Jolanda Renga ha sofferto per i commenti di scherno arrivati attraverso i social, nei quali troppo spesso è stata paragonata alla mamma Ambra Angiolini e anche al papà Francesco Renga, da molti considerato un sex symbol della musica italiana. Oggi, però, la ragazza ha scelto di non dare più peso a quelle parole, vivendo la sua vita libera da ogni giudizio.

Jolanda è la primogenita nata dall’amore tra il cantante e Ambra, reduce dall’esperienza a X Factor come giudice. Dopo la separazione dal marito, l’attrice era rimasta a vivere a Brescia con Jolanda e con il secondo figlio, Leonardo. Qualche tempo fa aveva raccontato: “Lo rifarei anche se è stato complicato. Oggi sono felicissima. Abbiamo vissuto solo quello che dovevamo vivere per il dispiacere di non riuscire a stare insieme e per farlo capire ai nostri figli nella maniera migliore possibile. Insieme stiamo percorrendo la fase difficile dell’adolescenza dei nostri figli. Rimanere sani e riuscire a confrontarsi è il più grande regalo che dovevamo fare ai nostri figli ai quali abbiamo comunque fatto vivere una cosa non felice“.

