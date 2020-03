Juventus Lione rinviata/ Bianconeri in quarantena: salta tutta la Champions League?

Cominciamo da una certezza. Juventus Lione rinviata: la Uefa non lo ha ancora detto ufficialmente, ma con i bianconeri in quarantena a causa della positività di Daniele Rugani al Coronavirus è naturalmente impossibile che settimana prossima si giochi la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League nella quale la Juventus avrebbe dovuto cercare di rimontare la sconfitta per 1-0 subita all’andata in Francia. I giocatori della Juventus devono infatti naturalmente rimanere in quarantena per due settimane e di conseguenza fino almeno al 25 marzo: su questo non ci piove e anche una Uefa che in questi giorni “brilla” per immobilismo e incapacità di prendere decisioni non potrà fare altro che adeguarsi ratificando il rinvio a data da destinarsi di Juventus Lione, come minimo al mese prossimo sperando in segnali di miglioramento della situazione, che però si fa sempre più grave anche fuori dall’Italia. La riflessione però si fa più generale e una domanda è legittima: questa edizione della Champions League 2019-2020 potrà proseguire o è destinata a uno stop prolungato e forse addirittura definitivo?

JUVENTUS LIONE RINVIATA: I RITARDI DELLA UEFA

Per il momento, si può dire ben poco: la Uefa infatti ha fissato a martedì 17 marzo una riunione in videoconferenza per prendere una decisione definitiva. Ciò significa che passeranno altri cinque giorni, in questo periodo di pandemia da Coronavirus davvero una enormità: tempi biblici dunque per la Uefa, il paragone con la Nba (per fare un esempio di spicco) è stridente. Nella notte italiana dagli States è giunta la notizia del primo giocatore positivo e l’intera Lega si è fermata immediatamente, nonostante gli interessi economici in ballo non siano inferiori a quelli della Champions League, dal momento che parliamo di due colossi dello sport mondiale. La Uefa invece tergiversa anche in presenza di una squadra ufficialmente in quarantena e questo sicuramente non fa onore al calcio europeo. Per adesso dunque la certezza è il rinvio di Juventus Lione, per tutto il resto c’è ancora da portare pazienza. In chiusura, un accenno all’Inter, a sua volta isolata avendo giocato domenica sera proprio contro la Juventus: inevitabile pensare che per Inter Getafe non dovrebbero esserci speranze nemmeno settimana prossima nel contesto degli ottavi di Europa League che sono monchi già oggi, dal momento che nelle prossime ore si giocheranno solo sei delle otto partite d’andata.

