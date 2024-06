Jvli: chi è e fidanzata/ Da Sanremo al feeling con Emma Marrone: “Persona meravigliosa”

Chi è Jvli: dal vero nome alla carriera

Al Tim Summer Hits 2024 sarà presente Jvli, nome d’arte di Julien Boverod, giovane produttore musicale valdostano che a 20 anni vanta oltre otto milioni di visualizzazioni su YouTube avendo collaborato con artisti importanti come Emma Marrone, Olly e Shade. Classe 1998, da qualche giorno si parla in particolar modo di lui grazie al nuovo singolo uscito sulle piattaforme di streaming il 14 giugno scorso, ovvero Ho voglia di te, insieme a Olly ed Emma e che sta riscuotendo un grandissimo successo.

Con Emma Marrone, tuttavia, aveva già collaborato in occasione del Festival di Sanremo 2024 dove è stato in gara sia con il brano della cantante salentina che con quello presentato all’Ariston da Fred De Palma. Nonostante sia davvero giovanissimo, è riuscito a trasformare la sua passione per la musica in un lavoro di cui parla spesso sui social dove, invece, non ci sono indizi sulla sua vita sentimentale. Della vita privata di Jvli, infatti, non si hanno notizie e, ad oggi, non si sa se abbia una fidanzata o meno.

Jvli e la collaborazione con Emma Marrone

La collaborazione tra Emma Marrone e Jvli ha portato alla nascita di un rapporto d’amicizia tra i due portandoli a mostrarsi anche insieme sui social quando sono impegnati in alcuni lavori. Un legame, quello con la cantante salentina, di cui il producer ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de “Il blog di Gaetano Lo Presti” in occasione del Festival di Sanremo 2024 sottolineando l’umiltà e le generosità con cui Emma si rapporta ai suoi collaboratori.

«La canzone è nata un anno e mezzo fa durante un camp di scrittura organizzato in Puglia da Takagi e Ketra.– spiega Julien- E’, quindi, una scommessa perché non è stata scritta per Sanremo, ma ha sonorità elettroniche sulla scia del pop internazionale che in certi momenti sono assolute protagoniste. Il brano è piaciuto molto ad Emma con la quale si è stabilito un bel feeling. E’ una persona meravigliosa e alla mano. Il giorno dell’annuncio al Tg1 dei pezzi ammessi a Sanremo ci ha voluti tutti in una videochiamata di gruppo per vivere insieme l’emozione».

