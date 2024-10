Tra gli ospiti della puntata di oggi – domenica 6 ottobre 2024 – di Verissimo, Katia Ricciarelli tra un tema e l’altro potrebbe trovarsi a parlare anche della sua passata relazione con il famoso tenore José Carreras con il quale ha condiviso una parentesi decennale della sua vita prima di innamorarsi follemente di Pippo Baudo: tra queste righe ci soffermeremo proprio su quella relazione con il tenore, nata (come spesso accade) quasi per caso e che è tracollata a causa dei programmi di vita differenti tra lui e Katia.

Sorelle Katia Ricciarelli, chi sono: “Maria Luisa morta a 29 anni, l’incidente…”/ “Anna è in RSA”

Partendo dal principio, non si può non notare e sottolineare che la carriera di Katia Ricciarelli è profondamente legata a quella del tenore spagnolo, conosciuto proprio su quei palchi che entrambi iniziarono a solcare all’inizio degli anni ’70: nati entrambi – ma a distanza di poco meno di 12 mesi uno dall’altro – nel 1946, hanno seguito più o meno lo stesso percorso, debuttando tra il 1969 e il 1971, lei in Italia e lui a Londra, e conoscendosi proprio in occasione di uno spettacolo che José Carreras tenne nel 1972.

Pippo Baudo, ex marito Katia Ricciarelli: perchè si sono lasciati?/ La soprano: “Mancanza di dialogo…”

La relazione tra Katia Ricciarelli e José Carreras: l’amore a prima vista, la passionalità e la rottura

Parecchi anni dopo – intervistata dalla sempre amata Serena Bortone – la cantante lirica confessò di essersi innamorata di José Carreras “per il modo in cui cantava ‘Il ballo in maschera’”, cadendo – quasi letteralmente – al suoi piedi in “un vero e proprio colpo di fulmine” che diede il via ad una relazione estremamente passionale ed abitata da un amore forte e sincero di quella che lei – nella stessa intervista – definì una “coppia perfetta“.

Chi è Katia Ricciarelli? Infanzia difficile, carriera e vita privata/ Dal debuto agli amori del passato

Mano nella mano come due giovani innamorati, Katia e José Carreras hanno mosso alcuni importanti passi nel mondo della musica, registrando diversi dischi assieme e solcando alcuni tra i palchi italiani più importanti; senza mai mettere da parte una passionalità che – raccontò, questa volta nel salotto di ‘Storie di donne al bivio‘ – li portava a lasciare “le valigie all’ingresso della camera d’albergo” ogni volta che si incontravano per “fare l’amore senza preliminari“.

Una relazione che durò esattamente 12 anni, fino al 1984 in cui Katia Ricciarelli si trovò quasi costretta (ma certamente a malincuore) a dire “basta” alla loro relazione: raccontò infatti di essersi stufata di essere solo “la fidanzata” capendo che il tanto atteso giorno in cui lui le avrebbe finalmente messo al dito l’agognato anello di fidanzamento non sarebbe mai arrivato: “Lui – confessò alla Bortone – probabilmente non aveva intenzione di sposarmi (..) e ho detto basta”.