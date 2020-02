La pupa e il secchione 2020, la finale/ Diretta e vincitori: il bacio Massa-Marina, Sandra Milo ospite

Martedì 18 febbraio, in prima serata su Italia 1, Paolo Ruffini, con la partecipazione straordinaria di Francesca Cipriani, racconta la finale de La Pupa e il secchione 2020 e Viceversa. Il viaggio delle coppie è giunto all’ultimo capitolo. A contendersi la vittoria, questa sera, saranno quattro coppie: Angelica-Mazzoni, Marina-Massa, Stella-Santagati e i “viceversa” Scalzi-Stefano. Per vincere il trofeo de La pupa e il secchione, le quattro coppie dovranno affrontare nuove prove che saranno giudicate da quattro ospiti davvero speciali. Durante la finalissima de La Pupa e il secchione 2020, infatti, interverranno Sandra Milo, Maria Monsè, Alessandro Cecchi Paone e Giorgio Mastrota. La finalde del docu-reality sarà davvero ricca di sorprese. Tutti i protagonisti, infatti, si lasceranno totalmente andare abbattendo i muri della vergogna e abbandonando tutti i freni inibitori.

NUOVI AMORI TRA LE COPPIE DE LA PUPA E IL SECCHIONE 2020?

L’obiettivo de La pupa e il secchione 2020 è creare un connubio perfetto tra il mondo di lustrini delle pupe e quello intellettuale dei secchioni e dei viceversa. L’esperimento avrà avuto successo? Tra i secchioni e le pupe e tra i pupi e le secchione, sarà nato l’amore? “Si sono avvicinati sempre di più, entrando le une nell’universo degli altri, scambiandosi saperi e cultura. Insieme hanno studiato, hanno riso, hanno litigato, si sono abbracciati e hanno manifestato attacchi di gelosia. Può un programma che nasce come esperimento sociologico portare alla nascita di un amore?”, si legge nel comunicato ufficiale diffuso da Mediaset con tutte le anticipazioni dell’ultima puntata dello show. Al momento, i rumors riguardano Dario Massa che è stato beccato con Carlotta fuori dal programma e Stella Manente e Giovanni De Benedetti che continuano a scambiarsi like sospetti sui social. De Benedetti, però, è stato squalificato e non sarà il protagonista della finale. L’amore, dunque, sarà nato proprio tra Massa e Carlotta o Mazzoni sarà riuscito a conquistare la sua Angelica?

LE PROVE DELLA FINALE DE LA PUPA E IL SECCHIONE 2020

Quali prove dovranno affrontare le quattro coppie finaliste de La pupa e il secchione 2020? Oltre a ricevere la visita dei loro parenti nella villa, tutti i finalisti dovranno superare quattro, nuove e complicate sfide. In compagnia di Giorgio Mastrota, il re delle televendite, le coppie dovranno affrontare proprio la “Prova televendita”. Con Sandra Milo, insieme, i finalisti dovranno affrontare la “Prova Cinema” e saranno alle prese sia con l’improvvisazione che con un copione da studiare. A sorpresa, poi, in villa, arriverà la maestra Flavia per l’ultima interrogazione a sorpresa. Durante la prova “Su di noi”, i concorrenti dovranno dimostrare di conoscersi bene compilando un questionario. Infine, ci sarà il “Bagno di cultura” che, questa settimana, sarà valutato da Alessandro Cecchi Paone.



