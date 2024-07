La seconda volta non si scorda mai, Rai 3/Trama e cast del film con Siani e Canalis, oggi 7 luglio 2024

La seconda volta non si scorda mai, il cast del film con le musiche di Pino Daniele

Domenica 7 luglio andrà in onda nel pomeriggio di Rai 3, alle ore 14.30, la commedia italiana del 2008 dal titolo La seconda volta non si scorda mai. Il film è scritto e diretto dal regista Francesco Ranieri Martinotti, vincitore del David di Donatello 1994 come miglior regista esordiente per Abissinia. Le musiche hanno invece la firma del grande cantautore napoletano Pino Daniele, compianto cantautore, scomparso nel 2015, che nel corso della sua brillante carriera ha composto le colonne sonore di diversi film di grande successo, come Ricomincio da tre, Pensavo fosse amore… invece era un calesse e le sue canzoni sono state inserite anche in film come Maradona – La mano de Dios.

Il protagonista di La seconda volta non si scorda mai è interpretato dall’attore e comico partenopeo Alessandro Siani, l’artista aveva già lavorato con il regista Martinotti nel 2006 in Ti lascio perché ti amo troppo. Al fianco di Siani, recita la splendida showgirl Elisabetta Canalis, che aveva esordito come attrice nel 2006 nel film Natale a New York di Neri Parenti. Nel cast de La seconda volta non si scorda mai recita anche l’attore e conduttore televisivo Paolo Ruffini, che aveva già lavorato con Elisabetta Canalis proprio in Natale a New York.

La seconda volta non si scorda mai, la trama dopo Giulio ritrova un vecchio amore a una rimpatriata

La seconda volta non si scorda mai racconta le vicende che vedono coinvolto il giovane Giulio Terracciano (Alessandro Siani), un ragazzo di 30 anni che lavora come dipendente di un’agenzia immobiliare di Napoli.

Una sera incontra dopo molto tempo Ilaria Fiorito (Elisabetta Canalis), durante una cena organizzata tra alcuni amici di vecchia data. Giulio era perdutamente innamorato di Ilaria ai tempi del liceo e non appena la rivede sente che dentro di lui quel sentimento non è mai svanito.

Purtroppo però il protagonista scopre che la ragazza è in procinto di sposarsi, per di più con uno dei suoi clienti più preziosi, il celebre avvocato Alberto Ridolfi (interpretato da Enzo De Caro), un uomo che ha molti più anni di Ilaria. Per Giulio, però, forse c’è ancora una speranza, infatti una sera riceve un’email da parte di Ilaria che gli propone di andare a trovarla a casa sua. Il protagonista scopre così che il suo sentimento è ricambiato e i due, tra mille vicissitudini, diventano amanti. Questa situazione così ingarbugliata, unita ai problemi familiari dei suoi genitori e alla possibilità che Ilaria annulli il matrimonio per stare con lui, creano una profonda confusione nel protagonista, che si troverà ben presto a dover prendere una decisione che cambierà per sempre la propria vita.

