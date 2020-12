Lazio si qualifica agli ottavi se…/ Champions League: i risultati utili a Dortmund

La Lazio va a caccia della qualificazione agli ottavi di Champions League: può farlo già questa sera al Signal Iduna Park, dove sarà ospite del Borussia Dortmund. Battuta 3-1 all’andata, la squadra tedesca è attualmente prima nel gruppo F avendo vinto le altre tre partite; seguono i biancocelesti con 8 punti, risultante di due pareggi maturati contro Bruges e Zenit e di un successo centrato all’Olimpico sui russi. Che chiudono il girone con un punto, e sono già aritmeticamente eliminati; il Bruges invece ha 4 punti, e può ancora sperare. La Lazio però è davvero ad un passo dall’obiettivo: anche perdendo questa sera resterebbe comunque seconda in classifica, e sarebbe qualificata agli ottavi se i belgi dovessero perdere in casa contro lo Zenit. In caso contrario, ovvero se il Bruges dovesse recuperare punti alla squadra di Simone Inzaghi, il quadro non sarebbe comunque peggiore perché i biancocelesti sarebbero comunque davanti alla rivale, che sfideranno in casa nell’ultima giornata. Significa dunque che, a prescindere da quanto succederà stasera, alla Lazio basterebbe comunque non perdere contro il Bruges per avere l’accesso agli ottavi di Champions League.

LAZIO SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE SE…

Per l’appunto, la Lazio può essere qualificata agli ottavi di Champions League già questa sera, con una giornata di anticipo. Vincendo a Dortmund non dovrebbe guardare il risultato di Bruges, e opererebbe anche il sorpasso in vetta alla classifica avvicinando sensibilmente il primo posto; non sarebbe affatto male vincere il gruppo F, considerato che tra le prime nel sorteggio degli ottavi ci saranno squadre come Bayern, Manchester City e probabilmente Barcellona. Se invece i biancocelesti non dovessero ottenere il bottino pieno al Signal Iduna Park, avranno bisogno che il Bruges non faccia più punti: ovvero in caso di sconfitta dovranno perdere anche loro, con un pareggio in Germania anche i belgi dovranno al massimo pareggiare. Con una sconfitta della Lazio e una vittoria del Bruges, i biancocelesti avrebbero 3 punti di vantaggio: resta valido quanto detto in precedenza, ovvero non bisognerà poi perdere il match della prossima settimana perché, in caso di sconfitta, il doppio confronto sarebbe ovviamente a favore della formazione belga (all’andata è finita 1-1) che volerebbe dunque agli ottavi della Champions League 2020-2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA