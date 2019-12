Lazio si qualifica ai sedicesimi se…/ Europa League, i risultati utili col Rennes

La Lazio si qualifica ai sedicesimi di Europa League con una vittoria: non c’è altro modo perché la squadra biancoceleste esca indenne dal gruppo E. La situazione è delicatissima: questa sera la Lazio va a giocare sul campo di un Rennes già eliminato (1 punto) e ha bisogno di vincere e sperare che in Romania il Cluj venga fermato. Al momento il Celtic ha 13 punti ed è già sicuro del primo posto; Neil Lennon, allenatore della squadra scozzese, avrà tempo per concentrarsi sul duello con i Rangers in campionato e dunque potrebbe mandare in campo una formazione con tante seconde linee. Il Cluj ha 9 punti, contro i 6 della Lazio: i biancocelesti non sono ancora eliminati perché nella sfida diretta, dopo aver perso 2-1 in trasferta, hanno vinto 1-0 all’Olimpico e dunque in caso di arrivo a pari punti farebbero valere questo vantaggio. Chiaro però che, a parte l’obbligo di prendersi il successo in terra transalpina, Simone Inzaghi dovrà anche sperare che il Cluj non faccia nemmeno un punto; questa è forse la parte più complicata per le speranze che la Lazio ha di qualificarsi ai sedicesimi di Europa League, ma vedremo quello che succederà.

LAZIO SI QUALIFICA AI SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE SE… I RISULTATI UTILI

La Lazio dunque cerca la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, sapendo che la questione non dipende totalmente da lei: i biancocelesti si presentano a questa trasferta di Rennes con un bottino di sette vittorie consecutive in campionato, ultima delle quali ottenuta contro la Juventus con l’effetto di arrivare a soli 3 punti dai bianconeri e 5 dalla capolista Inter. L’ambiente può sognare a buona ragione lo scudetto; da questo punto di vista fare strada in Europa può essere considerato un obiettivo secondario e forse al momento lo è davvero, basti considerare le formazioni che Simone Inzaghi ha mandato in campo anche quando si è trovato con l’acqua alla gola (due settimane fa contro il Cluj ha rinunciato a parecchi titolari, tra cui soprattutto Thomas Strakosha e Ciro Immobile). Per questo qualificarsi ai sedicesimi non rappresenta un aspetto prioritario nella gestione della stagione, ma va anche detto che la Lazio ha sempre onorato l’Europa League e, in termini generali, rimane l’italiana ad aver fatto più strada negli ultimi anni. Staremo a vedere quello che succederà stasera, il campo (anzi: i due campi) ci darà il verdetto sul raggiungimento o meno del primo traguardo stagionale.

