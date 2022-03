LDA oggi record, ieri regalava Vivimi/ La magia del compleanno, Stash: “Sei Pop puro ad Amici 21 “

Amici 21, LDA, promessa del Pop made in Italy, compie gli anni oggi 27 marzo 2022 a suon di record storici

19 anni fa oggi nasceva Luca D’Alessio in arte LDA, la nuova stella di Amici 21, entrata a far parte del firmamento del Pop made in Italy , precisamente nella città eterna di Roma. Messo al mondo dai genitori campani, il padre cantante e musicista di fama internazionale Gigi D’Alessio e la madre casalinga Carmela Barbato, il figlio d’arte oggi spegne 19 candeline e per il suo compleanno riceve innumerevoli messaggi di affetto e auguri da parte di chi gli vuole bene, in particolar modo i fan. L’evento del compleanno del momento ricorre a poche ore di distanza dalla messa in onda del secondo serale di Amici 21 -datata 26 marzo- e a margine dei post del 19enne su Instagram – delle nuove esibizioni registrate al talent sulle note di Vorrei dei Lunapop e Una direzione giusta di The Supreme e Neffa- si leggono tra i messaggi di auguri più disparati: “Augurissimi Lucaaaaa. Sei il migliore. Te lo dice una mamma che segue Amici solo x te: sei bravissimo oltre che una gran bella persona, umile e vera”; “Auguri vita”, “Auguri cor’ mio”. E a questi, tra i più aggreganti, si aggiungono i messaggi del fandom su Whatsapp Luca D’Alessio ad Amici, fondato da fan di ogni generazione che a Il sussidiario.net confidano di voler sorprendere il festeggiato con cartelloni e lettere corredati dalle sue foto. LDA è ormai il Justin Bieber italiano, e, seppur ispirato dalla popstar canadese di Changes (sulle cui note il 19enne ha regalato allo speciale di Natale ad Amici una cover personalizzata) si dichiara saldamente legato in modo indissolubile alla città di Napoli, che in certo senso unisce i tasselli del puzzle della sua vita, donatagli dai genitori campani.

In data odierna 27 marzo 2023, l’indiscusso protagonista del serale di Amici 21 festeggia tracciando un bilancio consuntivo dell’ultimo anno a suon di record storici ed è lui a ricevere i regali, stavolta, in occasione del compleanno, a differenza dello scorso anno, quando prima del debutto al talent di Maria De Filippi lui regalava una delle sue prime canzoni ai primissimi fedeli supporters. Questo, senza immaginare che il successo lo avrebbe travolto con l’ammissione alla scuola più amata dagli italiani.

Oggi, LDA, si impone come l’artista di Amici 21 con il più alto numero di stream per un solo inedito, con il singolo di debutto al talent, Quello che fa male, che si assesta a oltre 18 milioni, a quota 18.882.395 stream. Un dato che fa -nel computo delle vendite complessive- Quello che fa male un singolo certificato disco d’oro e disco di platino FIMI in tempi record (battuto anche il record dell’ex Amici 20, Sangiovanni; è LDA a conquistarsi il primo disco di platino, prima di tutti nella storia di Amici). Ma non è tutto. LDA registra anche il record della prima posizione nella classifica Spotify sulla base degli ascoltatori mensili, relativa al mese di marzo 2022 corrente: è il 19enne a registrare il più alto numero di ascoltatori del mese, tra i cantanti in corsa al serale di Amici 21. Come se non bastasse, inoltre, il cantante dei 4 singoli lanciati ad Amici 21, Quello che fa male, Sai, Scusa e Io volevo solo te, mette a segno anche il record degli stream complessivi: è lui, il figlio d’arte, a primeggiare nella classifica dei cantanti di Amici 21 per il computo degli ascolti su Spotify Italia, sommati tra quelli registrati singolarmente da ciascun singolo rilasciato dell’artista.

Nel giro di 12 mesi la vita di LDA al secolo Luca D’Alessio può dirsi stravolta radicalmente. Basti pensare che il 27 marzo 2021, esattamente un anno fa, il 19 enne condivideva su TikTok un video promozionale di una delle sue prime canzoni, dal titolo Vivimi, ed era lui a fare il regalo nel giorno del suo compleanno ai primi fedeli supporters. Questo, senza poter immaginare che di lì a poco quest’ultimi si sarebbero moltiplicati, divenendo quella che è oggi la “LDA Army” dei fan del figlio d’arte. Al nuovo appuntamento serale di Amici 21, in onda il 26 marzo 2022, LDA registra inoltre un importante riconoscimento da parte di uno dei tre membri della giuria adibita alle votazioni della fase finale del talent di Maria De Filippi. A margine di una delle 2 nuove cover eseguite dal 19enne su Vorrei dei Lunapop, infatti, il leader dei The Kolors (ex Amici 2015-2016), Stash Fiordispino, encomia così LDA: “Sei il pop puro”.













