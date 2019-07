Lega-Russiagate, Conte in Senato: Salvini assente/ Video, Renzi non parlerà: caos Pd

Alle ore 16.30, con diretta video streaming dal canale YouTube di Palazzo Madama, il Premier Conte è chiamato a riferire al Senato l’intero e complesso caso del Russiagate, ovvero i presunti fondi che la Lega avrebbe richiesto al Cremlino per il sostegno durante la campagna elettorale delle ultime Europee. La posizione del Presidente di Lombardia-Russia Gianluca Savoini (indagato dalla Procura di Milano), le cene di alcuni uomini “vicini” al Carroccio durante la visita di Salvini a Mosca, la presenza di Savoini durante l’ultima cena di gala di Vladimir Putin in Italia alla presenza di Conte e di tutto lo stato maggiore del Governo, di questo e di molto altro dovrà rispondere il Presidente del Consiglio in un passaggio definito molto delicato per la sopravvivenza del Governo gialloverde. L’accusa di stampa (Espresso e Buzzfeed) e Procura è quella di una presunta richiesta della Lega di Salvini di fondi presso la Russia di Vladimir Putin attraverso una “misterioso” fornitura carburante tramite l’Eni. Salvini ha fin da subito smentito ogni possibile coinvolgimento e oggi non sarà in Aula (è ad un incontro al Viminale, ndr) come invece chiedevano le opposizioni, mentre il Premier ha promesso una lunga informativa per chiarire la posizione del Governo in merito. Dopo il Sì Tav espresso ieri, il rischio di una crisi dell’esecutivo che poteva profilarsi nelle parole di Conte oggi sembra del tutto abbandonato, con il n.1 di Palazzo Chigi intenzionato a chiarire l’assoluto rispetto delle inchieste giudiziarie ma anche le inesattezze dette in queste settimane su presunti coinvolgimenti di uomini del Governo.

RUSSIAGATE, ESPLODE IL PD: RENZI DECIDE DI NON PARLARE

Nel frattempo stamattina, a chi chiedeva conto di un possibile “scambio” fatto da Conte sulla Tav per poter raffreddare la crisi di Governo, il Ministro dell’Interno Salvini ha commentato «non penso che ci sia lo scambio del mercato. La Tav è fondamentale come la Pedemontana e altre infrastrutture strategiche. Mi auguro che nessuno dica questi Sì per rimandare il voto o far piacere a Salvini. Il No del M5s alla Tav è contro il buonsenso: che la Tav sia utile la Lega lo dice da sempre». Nel frattempo chi invece rischia una implosione è il Partito Democratico che sul Russiagate aveva puntato molto della sfida politica id questi giorni ma che ne esce al momento con le ossa rotte: niente crisi di Governo e soprattuto rischio scissione dopo le frizioni continue tra Renzi e Zingaretti. L’ex premier aveva chiesto settimana scorsa che il Pd presentasse la mozione di sfiducia contro il titolare del Viminale proprio per il caso dei fondi Russia-Lega, da tenersi oggi dopo l’intervento di Conte: il “piano” era atto a smascherare eventuale alleanza M5s-Zingaretti per un Governo alternativo a quello attuale. Il Segretario ha ribadito che con Di Maio non andrà mai ma ha evitato di presentare la mozione di sfiducia: dopo altre schermaglie, Renzi aveva in un primo momento annunciato un suo discorso oggi dopo l’intervento del Premier salvo poi ritirarsi all’ultimo per gli scontri interni al suo stesso partito. «Oggi il governo è in aula per parlare di Russia, rubli, 49 milioni di euro. Avevo chiesto di poter intervenire contro Salvini a nome del Pd. La cosa ha suscitato polemiche interne dentro il partito da parte dei senatori vicini alla segreteria. E siccome ritengo assurdo che nel giorno in cui Salvini deve parlare dei suoi guai, una parte del Pd attacchi me, ho deciso di rinunciare all’intervento; ringraziando comunque il presidente Marcucci per la disponibilità», ha scritto stamattina l’ex segretario dem. Renzi ascolterà il collega Davide Parrini, incaricato di replicare in aula al presidente del Consiglio: ma intanto Zingaretti, irritato, commenta «Francamente non capisco cosa sta succedendo. – commenta il segretario – Una discussione sul Russiagate sta diventando una discussione sul Pd. Ieri ho incontrato i due capigruppo in uno spirito molto positivo e di totale collaborazione per coordinarsi oggi dopo l’intervento di Matteo Renzi in aula a nome di tutto il Pd. Ora riesplode una polemica insensata: in momenti come questi ci vuole molta responsabilità e rispetto da parte di tutti perché gli avversari sono fuori di noi, l’Italia ci chiede di combattere uniti».





