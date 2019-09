Lidia Schillaci è Elisa/ Video, nuova vittoria in arrivo? (Tale e Quale Show)

Lidia Schillaci è una delle rivelazioni della nuova edizione di Tale e Quale Show. Dopo aver vinto la prima puntata con una straordinaria imitazione di Lady Gaga sulle note di “Shallow” e dopo essersi fatta notare anche per l’imitazione di Giorgia, questa settimana la cantante dovrà confrontarsi con un altro mito della musica italiana. Si tratta di Elisa, la bravissima cantautrice friuliana attualmente in radio con il singolo “Tua per sempre”. Non è ancora stato comunicato il brano che la Schillaci dovrà cantare, ma possibile che sul palco possa interpretare “Luce”, il brano con cui Elisa ha trionfato nel 2001 al Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Lidia Schillaci imita Giorgia: “mi scuso con lei”

Per Lidia Schillaci il percorso a Tale e Quale Show è partito alla grande visto che attualmente si trova al secondo posto della classifica con 112 punti alle spalle di Agostino Penna. Dopo la straordinaria esibizione di “Shallow” di Lady Gaga che gli è valsa la vittoria della prima puntata, durante il secondo appuntamento del varietà condotto da Carlo Conti la cantante si è dovuta calare nei panni di Giorgia. “È difficile fare Giorgia, mi scuso con lei in anticipo” chiosa sin dall’inizio la corista di Eros Ramazzotti, che anche questa volta porta a casa un ottimo risultato confermato anche dalla standing ovation del pubblico. La sua personale “Come Saprei” convince pubblico e giudici che si domandano dove sia stata in tutti questi anni. Il primo a complimentarsi è Vincenzo Salemme: “All’inizio non era proprio la voce di Giorgia, seppure cantata benissimo, però poi è diventata proprio Giorgia”, mentre il giudice speciale Enrico Brignano sottolinea quanto la sua voce sia straordinaria prima però di ironizzare sul look: “Mi sembravi tanto il sindaco di Roma, Virginia Raggi”.

Lidia Schillaci, al secondo posto della classifica generale di Tale e Quale Show

Voti altissimi per la Giorgia di Lidia Schillaci che totalizza ben 58 punti classificandosi al secondo posto alle spalle di Agostino Penna, vincitore della seconda puntata con la sua imitazione perfetta di Gaetano Curreri degli Stadio. La cantante siciliana al momento è seconda nella classifica generale con 112 punti superata di soli quattro punti dal Penna, compositore e musicista italiano. Chissà che l’imitazione di Elisa non possa permetterle non solo di vincere la terza puntata di Tale e Quale Show, ma anche di tornare al primo posto della classifica generale del programma

Lidia Schillaci, la straordinaria esibizione della settimana scorsa





© RIPRODUZIONE RISERVATA