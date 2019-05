LOREDANA BERTÈ/ Video, “ho vinto io, in finale è arrivato il talento” (Amici 18)

Loredana Bertè al serale di Amici 18 è stata la grande sorpresa. Diciamolo senza di lei il talent show di Maria De Filippi non sarebbe stato lo stesso. La regina del rock, infatti, è stata protagonista di una vera e propria rivoluzione proponendo una serie di modifiche al regolamento del programma; modifiche in parte accettate che hanno però creato non poca confusione con tanto di polemiche da parte degli stessi professori del programma. Una cosa è certa la presenza di Lorenda ha dato sicuramente una scossa al programma che quest’anno ha perso, non solo dal punto di vista degli ascolti, ma anche dal punto di vista della gara e della curiosità da parte del pubblico. Intanto in vista della finale, la Bertè ha deciso di dire le sue preferenze sui quattro finalisti del programma.

Loredana Bertè: “ho vinto io, in finale è arrivato il talento”

A pochi giorni dalla finale di sabato 25 maggio 2019, Loredana Bertè ha inviato un video messaggio ai finalisti di Amici 18 dicendo: “so di essere stata un vera st***a una rompip***e pazzesca ma ho vinto io e in finale è arrivato il talento. Faccio i complimenti a tutti perché ragazzi così se ne trovano pochi”. Poi la cantante si è lasciata andare rivelando le sue previsioni sul possibile vincitore della diciottesima edizione della scuola più famosa d’Italia. “Se penso chi dovrebbe vincere Amici 18 vorrei Alberto perché è un talento esportabile anche a livello internazionale e si mette molto in gioco, ma non solo” ha detto la Bertè, che tra i candidati alla vittoria finale nomina anche Giordana Angi, cantautrice di indubbio talento.

Loredana Bertè: “Giordana talento cristallino”

Non è un segreto che Giordana Angi è da sempre una delle allieve preferite dalla giudice speciale Loredana Berté. La cantante di “Cosa ti aspetti da me” non ha dubbi: anche Giordana merita di vincere Amici 2019. “E’ un talento cristallino e meraviglioso. La ragazza è viscerale e diretta, sa scrivere bene ed è un ottimo interprete di se stessa” dice la Berté, che nel suo video messaggio nomina anche il ballerino Rafael definendolo un artista stupendo e fantastico, capace di emozionare e di mettersi in gioco sempre. La Bertè nel suo discorso sulla finale di Amici 18 non parla di Vincenzo, il ballerino quarto finalista. A commentare le previsioni di Loredana è Giordana che dice: “è bellissimo sentirsi dire determinate cose perché non è stato facile”, mentre Vincenzo pur non essendo stato proprio nominato dalla cantante commenta “almeno dice che siamo 4 talenti che è già un passo avanti rispetto a prima”.





