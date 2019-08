Loredana Lecciso: “Non vivo con Al Bano”/ “Ma siamo legati da grande affetto”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Controcopertina, Loredana Lecciso racconta la verità sul suo rapporto con Al Bano da cui ha avuto due figli, Jasmine e Albano Junior. Quello che ha unito Al Bano e la Lecciso per diciotto anni è stato un amore grande e importante che, con il tempo, si è trasformato in affetto sincero. Nonostante da tempi si parli di un ritorno di fiamma, la Lecciso confessa di non vivere più con Al Bano. “Di base vivo a Lecce, ma faccio qualche incursione cellinese. Mi piace stare lì perché la casa di Cellino è sempre piena di ragazzi, di amici. E a me piace respirare questa energia bella, positiva. Mi piace sapere che i miei figli siano in compagnia”, confessa.

LOREDANA LECCISO: “CON AL BANO AFFETTO SINCERO”

Nonostante la storia sia finita, Loredana Lecciso e Al Bano sono riusciti a mantenere un rapporto sereno, basato sul rispetto e sull’affetto sincero. “Nel nostro caso non è stato difficile: ci viene naturale e non abbiamo mai fatto nessuna fatica” – afferma la Lecciso – “Con gli anni si cresce e, per certi versi, andiamo più d’accordo adesso che prima! Capita di discutere, però mediamente tra noi c’è un bel feeling, siamo sintonizzati sullo stesso canale. Anche per quanto riguarda i ragazzi, è raro che abbiamo idee diverse sulla loro educazione: siamo sempre abbastanza solidali, ma ci appartiene anche lo stesso modo di pensare. Siamo legati da grande affetto. Credo che in maniera reciproca siamo diventati punti di riferimento l’uno per l’altra. Sì, c’è un bel rapporto”.

LOREDANA LECCISO: COMPLEANNO CON I FIGLI E AL BANO?

Loredana Lecciso, il prossimo 26 agosto, compirà 47 anni. Per la showgirl potrebbe essere un compleanno speciale da trascorrere con i figli e Al Bano. “Non amo ricevere regali nemmeno da me stessa, ma amo farli. Vorrei che la vita mi regalasse ancora la serenità che ho, che non è scontata perché la vita cambia in un momento. Vorrei solo la sana normalità che ho adesso”, racconta. Infine, tra i messaggi di auguri che vorrebbe ricevere, non nasconde che quelli di Romina Power sarebbero graditi: “Ne sarei felice. Un pensiero bello è sempre gradito”.





